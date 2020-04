Donauwörther Max Neuhaus: Erfolgreiche erste Saison als Bundesliga-Profi

Plus Der Handball-Verband hat die Bundesliga-Saison aufgrund der Corona-Pandemie beendet. Warum der Donauwörther Max Neuhaus von den Eulen Ludwigshafen dennoch weitertrainiert und wie er seine erste Erstliga-Spielzeit erlebte.

Der Deutsche Handballbund hat diese Woche die Saison in den Bundesligen beendet. Deiner Meinung nach die richtige Entscheidung?

Max Neuhaus: Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Es war bei uns schon früh klar, dass Geisterspiele keine Option sind. Das Geld kommt ja zu großem Teil über die Zuschauereinnahmen rein. Es gibt Hallen in Deutschland mit 10.000 Sitzplätzen, das wäre viel Geld. Da Großveranstaltungen nicht erlaubt sind, war es anders fast nicht machbar. Wir haben alle damit gerechnet. Mitte Mai hätte man eventuell spielen können, aber dann hätte man schnell wieder mit dem Training anfangen müssen und bis zum 30. Juni alles durchboxen, wenn die Verträge auslaufen. Ich hoffe, dass es im September, Oktober mit der neuen Saison dann normal weitergeht.

Deine Mannschaft, die Eulen Ludwigshafen, war auf dem 17. und damit vorletzten Platz, wäre mit diesem Endstand abgestiegen. Nun entschied der Verband, dass es keine Absteiger gibt. Für euch letztlich großes Glück...

Neuhaus: Wir haben damit gerechnet, dass es bei einem Abbruch keine Absteiger gibt. Ich denke trotzdem haben sich alle im Verein gefreut. Wir saßen über eine Videokonferenz zusammen und haben ein bisschen gefeiert. Aber es fühlt sich nicht so besonders an, weil wir es ja nicht sportlich geschafft haben. Trotzdem ist es schön, nächstes Jahr wieder in der 1. Bundesliga zu spielen.

Viele Sportvereine haben große finanzielle Probleme, weil die Einnahmen aus dem Spielbetrieb fehlen. Wie ist die Situation bei den Eulen?

Neuhaus: Bis 30. Juni, also bis zum Ende dieser Saison, gibt es keine Probleme. Dauerkartenbesitzer könnten theoretisch Regressansprüche geltend machen. Mal sehen, wie hoch die sind. Der Verein bittet die Leute darum, keine Ansprüche zu stellen. Wir versuchen uns mit verschiedenen Aktionen über Wasser zu halten, vor allem über Social Media. Zum Beispiel mit Interviews über Livestream oder einer Trikotaktion. Wir versuchen die Fans teilhaben zu lassen, bespaßen sie und zeigen generell Fannähe.

Wie sieht gerade dein Tagesablauf aus?

Neuhaus: Ich trainiere viel alleine oder in kleinen Gruppen, immer nur zwei oder drei Leute. Wir machen dann Krafttraining oder werfen in der Halle aufs Tor, damit wir nicht einrosten. Wir versuchen auch, uns handballspezifisch fit zu halten. Wenn ich bis Beginn der neuen Saison am 1. Juli gar nichts mehr machen würde, wäre meine Schulter so kalt, dass es einen Monat dauern würde das wieder aufzuholen. Darum trainiere ich, damit die Schulter geschmeidig bleibt.

Wie funktioniert das mit den derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln?

Neuhaus: Wir bilden immer die gleichen Gruppen von Leuten und halten trotzdem Abstand. In der Halle haben wir Desinfektionsspray. Damit desinfizieren wir alle Geräte, die wir benutzt.

Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht trainierst?

Neuhaus: Viele meiner Teamkollegen sind nach Hause gefahren. Das habe ich anfangs auch gemacht. Aber dort kann ich mich nicht richtig fit halten, kann nur laufen gehen. In Ludwigshafen habe ich Geräte und kann in die Halle. Ich habe in diesem Jahr ein Fernstudium in Betriebswirtschaft und Management begonnen, das kann ich auch weiterhin machen. Ich brauche dafür nur den Computer bzw. das Internet.

Wenn du auf die vergangene Saison zurückblickst, wie war dein erstes Jahr in der 1. Handball-Bundesliga für dich?

Neuhaus: Ich würde sagen ziemlich erfolgreich. Die ersten drei Partien habe ich zwar nicht gespielt, aber gegen Leipzig habe ich dann direkt fünf Tore gemacht und der Trainer hat gesehen „den kann ich bringen“. Danach habe ich dann immer meine Spielzeit bekommen und konnte Erfahrung sammeln. Ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Auch durfte ich Sieben-Meter werfen, das war eine coole Sache. Als zwei Mitspieler nicht getroffen haben, durfte ich ran. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so gut laufen wird. Auch wenn es einmal knapp wurde am Ende des Spiels, hat der Trainer gesagt „geh raus aufs Feld“ und mich ins Eins-gegen-Eins geschickt. In so einer Crunshtime (Entscheidungsphase am Ende des Spiels, Anmerkung d. Redaktion) das Vertrauen des Trainers zu haben, hat mich sehr gefreut. Aus solchen Situationen kann man sehr viel mitnehmen.

Was erhoffst du dir persönlich für die kommende Saison?

Neuhaus: So kann es eigentlich weitergehen. Ich will mich handballerisch weiterentwickeln und hoffe, dass die nächste Saison ohne Einschränkung läuft. Vielleicht bekomme ich noch mehr Spielzeit und kann noch mehr Erfahrung sammeln. Natürlich hoffe ich auch, dass wir nicht absteigen. Eigentlich hatten wir auch diese Saison schon viele Punkte gesammelt, aber die anderen Teams eben auch. Wir haben uns vorgenommen, dass es kommende Saison nicht am Ende wieder so knapp werden soll, wie die vergangenen zwei Spielzeiten, aber es wird wohl wieder so kommen (lacht). Wir haben eben den kleinsten Etat der Liga und die jüngste Mannschaft. Da ist es schon schwierig, mit den anderen Teams mitzuhalten, bei denen viele Nationalspieler und Ausländer sind. Aber wir haben diese Saison auch schon gezeigt, dass wir mithalten können, zum Beispiel beim Sieg gegen Flensburg. Wenn wir noch mehr Reife zeigen und den Sieg auch öfter mal über die Zeit bringen, können wir es schaffen!

Denkst du, das der Spielbetrieb noch im Jahr 2020 starten wird?

Neuhaus: Großveranstaltungen sind ja bis 31. August verboten. Deshalb ist der Saisonauftakt theoretisch für September geplant, aber vielleicht verschiebt es sich noch weiter. Man sollte sich nicht zu sicher sein. Unsere Spielhalle wurde auch zu einer Corona-Station umgebaut. Wenn viele Menschen krank werden, können dort welche untergebracht werden. Dann können wir natürlich erst recht nicht spielen. Wenn die Saison deutlich später startet, wird es anstrengend für uns, dann haben wir alle zwei, drei Tage ein Spiel.

Hast du Pläne für den Sommer?

Neuhaus: Wir hatten einen Mannschaftsurlaub auf Ibiza gebucht, der jetzt natürlich flachfällt. Aber wir wollen schauen, wenn möglich Ersatz zu finden innerhalb Deutschlands. Ein Urlaub wird wohl generell schwierig. Ich hoffe aber, es gibt weitere Lockerungen, dass man sich wieder mit Freunden treffen darf. Natürlich fahre ich auch mal wieder heim nach Donauwörth.

