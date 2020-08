09:43 Uhr

Donauwörther Piloten müssen um Topplatzierung kämpfen

Zwei Runden verbleiben der SFG Donauwörth-Monheim noch, um unter die Top-Drei der Bundesliga zu kommen.

Von Helge Zembold

So langsam wird es spannend in der Segelflug-Bundesliga. Zwei Runden muss die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim noch bestreiten - am vergangenen Wochenende lief es für den Club eher mäßig, für Pilot Stephan Bosch hingegen fast spitzenmäßig.

Trotz ordentlicher Durchschnittsgeschwindigkeiten der SFG-Piloten zwischen 115 und 125 Stundenkilometern reichte es nur für Rundenplatz 17. In der Tabelle liegt der Club nun auf Rang sechs als zweitbester bayrischer Verein. Aufgrund der Konstellation in der Tabelle ist der Verbleib in den Top Ten relativ sicher, denn unter den besten zehn Clubs sind fast ausschließlich süddeutsche Vereine, die von Wetterglück oder Wetterpech gleichermaßen beeinflusst werden. Dennoch müssen sich die Piloten vom Stillberghof weiterhin Mühe geben, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Stephan Bosch auf Rang zwei bei Wettkampf in Wetzlar

Bereits ordentlich Mühe gab sich SFG-Pilot Stephan Bosch in der vergangenen Woche beim Segelflug-Wettbewerb „Wetzlarer Woche“ in Hessen. Nach sieben Wertungstagen belegte der Pilot den zweiten Platz von 16 Teilnehmern in seiner Wertungsklasse.

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 11 von 13 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 163 Punkte

2. FSC Odenwald Walldürn (BW) 128

3. FG Wolf Hirth (BW) 122

4. AC Bamberg (BY) 119

5. LSV Schwarzwald (BW) 111

6. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 108

7. LSG Bayreuth (BW) 107

8. AC Lichtenfels (BY) 106

9. LSR Aalen (BW) 103

10. FG Oerlinghausen (NW) 96

Lesen Sie auch:

Themen folgen