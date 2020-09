vor 38 Min.

Donauwörther Stauferparkhalle soll wieder eine Festung werden

In der Sporthalle am Stauferpark tragen die Donauwörther Basketballer ihre Heimspiele aus.

Nach der langen Pause legt der VSC Donauwörth wieder los. In dieser Saison wollen die Baskets vorne mitmischen. Was die Fans in der Halle beachten müssen.

Die Basketballer des VSC Donauwörth gehen in ihre fünfte Bezirksoberligaspielzeit. Den Auftakt bestreitet das Team von Trainer Lars Kobusch gegen den Aufsteiger vom TSV Etting-Ingolstadt. Sprungball ist am Samstag wie gewohnt um 19.30 Uhr in der Stauferparkhalle.

Der Trainingsbetrieb wurde bereits im Juli wieder aufgenommen. Nachdem die ersten Trainingseinheiten im Außenbereich des Stauferparks stattfanden, konnte nun seit vier Wochen auch wieder in der Halle trainiert werden. Das Saisonziel der Bären für die neue Spielzeit ist klar: Die vergangene, enttäuschende Saison soll vergessen gemacht werden. „Wir setzen uns zwar keinen Tabellenplatz, an welchem wir zum Saisonende stehen wollen. In einer Liga mit vielen neuen Mannschaften sowie einer allgemein außergewöhnlichen Situation wegen des Coronavirus kann viel passieren. Dennoch wollen wir zurück in die obere Tabellenhälfte und vor allem zu Hause möglichst alle Spiele gewinnen“, sagt Trainer Kobusch.

Einige Veränderungen im Kader der Donauwörther Basketballer

Am Kader der Bären hat sich auch etwas verändert. Mit Jakob Groß und David West haben zwei gute Spieler den Verein verlassen. Dafür wird Defensiv-Spezialist und Center Daniel Seliger nach seinem Auslandsaufenthalt wieder für den VSC auflaufen. Er geht in seine zehnte Saison mit der ersten Mannschaft der Donauwörther. Genau dasselbe Jubiläum feiert Josh Korn. Er und Nik Scheuerer werden sich die Aufbauposition teilen und gemeinsam auf Korbjagd gehen.

Auf den Flügelpositionen spielen Benni Vogel, Cono Cirone, Johannes Lechner, Leo Printz, Felix Groß und Marco Stampfer. Unter dem Korb spielen Daniel Seliger, Konstantin Krippner sowie Jugendspieler Paul Stippler. Weiterhin verletzt ist Florian Erdle, der im Laufe der Saison dazustoßen wird. An der Seitenlinie steht bereits das vierte Jahr in Folge der erfahrene Lars Kobusch und wird von dort das Spielgeschehen leiten.

Große Vorfreude bei den Bären auf das erste Spiel

„Unsere Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig. Wir haben aus den Trainingsmöglichkeiten das Bestmögliche mitgenommen. Demnach hoffen wir, dass dies für einen erfolgreichen Auftakt reicht. Meine Mannschaft ist nach wie vor jung, die vergangene Saison hat vielen Spielern geholfen, notwendige Erfahrungen zu sammeln“, spricht Co-Trainer Benni Vogel vor dem Aufeinandertreffen gegen Ingolstadt-Etting.

„Wir haben unter allen Auflagen alles Mögliche getan, um möglichst vielen Zuschauern den Zutritt in die Stauferparkhalle zu gewährleisten. Ohne Zuschauer zu spielen war für uns keine Option“, sagt Spieler Nik Scheuerer. Dennoch müssen einige Hygiene-Regeln beachtet werden. Beim Betreten und Verlassen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der nur am Sitzplatz abgenommen werden darf.

Maximal 120 Besucher in der Sporthalle am Stauferpark

Es gibt rund 70 markierte Sitzplätze. Diese müssen eingehalten werden – egal ob die Zuschauer aus einem oder mehreren Haushalten kommen. Sind alle Sitzplätze belegt, gibt es oberhalb der Tribüne Stehplätze, bei denen das gesamte Spiel über eine Maske getragen werden muss. Die Maximalanzahl der Zuschauer beträgt 120. Zudem werden alle Fans gebeten, zeitig vor 19.30 Uhr in der Halle zu sein, um größere Ansammlungen am Eingang zu vermeiden.

