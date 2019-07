16.07.2019

Donauwörths Herren 30 verabschieden sich aus der Landesliga

Die Herren 30 des TC Donauwörth steigen ab. Warum das Team dennoch positiv in die sportliche Zukunft blickt. Damen 50 gelingt zum Saisonende noch einmal ein knapper Sieg.

Mit einer knappen und unglücklichen Niederlage gegen den Vizemeister Wolfratshausen haben die Herren 30 die Saison beendet und steigen damit aus der Landesliga ab. Die Damen 50 eroberten dagegen in der Landesliga nach anfänglichen Schwierigkeiten sogar noch den dritten Platz.

Herren 30, Landesliga Süd TC Donauwörth – TC Wolfratshausen 4:5. „Der Abstieg ist bitter, denn wir haben nun zehn Jahre lang den TC Donauwörth mit vier Jahren Bayernliga und sechs Jahren Landesliga auf dem höchsten bayerischen Niveau vertreten“, resümiert Mannschaftsführer Markus Erdt, blickt aber optimistisch in die Zukunft: „Wir werden wieder kommen!“ Welches Potenzial nach wie vor in der Mannschaft steckt, das zeigte der letzte Spieltag. Nach starken Siegen von Markus Erdt (Nummer zwei), Tobias Frank (vier) und Andreas Kleemann (fünf) – mit seinem fünften Sieg im fünften Einzel –stand es zwischenzeitlich 3:3. Den vierten Punkte hatte Christian Schlund auf dem Schläger, aber er musste sich trotz eines Matchballs mit 11:13 im Match-Tiebreak beugen. Auch in den Doppeln fehlt das Quäntchen Glück: Zwar gewannen Ben Sömek/Erdt das Einserdoppel souverän, weil aber Markus Probst/Schlund in zwei Sätzen und Kleemann/Frank mit 8:10 Match-Tiebreak verloren, stand die 4:5-Niederlage fest.

Damen 50 des TC Donauwörth legen Saisonendspurt hin

Damen 50, Landesliga TC Donauwörth – TCE Gröbenzell 5:4 Nachdem die TCD-Spielerinnen zuerst lange um den Verbleib in der süd-bayerischen Landesliga zitterten, belegen sie nun in der Abschlusstabelle nach ihrem Sieg gegen den TCE Gröbenzell den dritten Platz.

Dieses Mal war es Drazenka Vurusic, die ihr Team mit einem souveränen Zweisatzsieg in Führung brachte. Regina Schmid dagegen musste sich bereits im ersten Satz sehr plagen, siegte aber letztlich verdient in zwei knappen Sätzen. Bei Beatrice Schurr reichte es trotz verbesserter Leistung und starker Laufarbeit nicht zum Sieg. Stefanie Musaeus musste nach verlorenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Damit kam es zunächst sehr auf das Einzel von Spitzenspielerin Sibylle Lutzkat an. Sie gewann den ersten Satz gegen ihre drei Leistungsklassen höher eingestufte Kontrahentin sicher, holte dann einen Rückstand mit viel Kampfgeist auf und gewann schließlich in zwei Sätzen. Lissy Trüdinger konnte eine 5:2-Führung im ersten Satz nicht nutzen, gewann aber den zweiten Durchgang und unterlag im Match-Tiebreak äußerst knapp mit 9:11. Einmal mehr mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Den ersten Punkt holte souverän die Paarung Vurusic/Schurr, die die Gäste in zwei klaren Sätzen in Schranken verwies. Lutzkat/Schmid spielten im Einser-Doppel auf und punkteten, was ihnen und der Mannschaft den Sieg bescherten. Trüdinger/ Sewald unterlagen trotz guter Leistung den Gästen.

Knappe Niederlage für das Damenteam

Damen, Bezirksliga TC Donauwörth – TC Wemding 4:5. Im Landkreis-Derby gegen Wemding zog der TCD knapp den Kürzeren. In den Einzeln punkteten Carmen Löfflad, Romina Bock, und Lena Schmidt für Donauwörth. Die Doppel brachten die Entscheidung, hier unterlagen Michaela Betz/Julia Hummel sowie Bock/Schmidt knapp im Match-Tiebreak. Der Sieg von Löfflad/Claudia Rival reichte nicht zum Gesamterfolg.

Bambini, Bezirksklasse 2 TC Donauwörth – TC Schießgraben Augsburg II 3:3. Im letzten Saisonspiel verteidigten die Donauwörther ihren dritten Tabellenplatz. Einem souveränen Sieg von Leon Schlund stand im ersten Einzeldurchgang eine knappe 4:6- und 5:7-Niederlage von Julius Rauh gegenüber. Max Mangold gewann klar. Julian Schlund musste sich nach gutem Spiel wie in der Vorwoche im Match-Tiebreak mit 4:10 geschlagen geben. Das Unentschieden perfekt machte Jonas Rödl, der für Julian Schlund im Doppel zum Einsatz kam, an der Seite von Max Mangold. Das zweite Doppel Leon Schlund/Julius Rauh musste im Match-Tiebreak eine 4:10-Niederlage hinnehmen.

Bambini, Kreisklasse 2 TC Donauwörth II – TC Oettingen 6:0. Die Bambini II-Mannschaft des TC Donauwörth siegte gegen ihre Gäste aus Oettingen. Damit steht die zweite Bambini-Mannschaft des TCD als Gruppenerster in der Tabelle und hat allen Grund zu feiern.

Gegen Oettingen erspielten sich Lennard Herrschel und Ferdinand Nill in ihren Einzeln jeweils ein 6:1/ 6:1. Marie Rödl und Merle Roßkopf spielten ihre Einzel mit 6:0 und 6:0 perfekt durch. In den Doppeln machte der TCD den Gruppensieg perfekt mit Rödl/Roßkopf (6:0/ 6:0) und Herrschel/Nill (6:1/ 6:0). (mwe, tcd)

