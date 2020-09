vor 34 Min.

Dreimal am Treppchen vorbei

Nur vierte Plätze bei den bayerischen Verbandsmeisterschaften

Einmal mehr nahmen vom KC Schellenberg einige Kegler bei den bayerischen Verbandsmeisterschaften der Breitensportkegler in Marktoberdorf teil. Diese Landesmeisterschaften fanden mit strengem Hygienekonzept statt und waren deshalb die einzigen, die in diesem Jahr genehmigt wurden. Die Bahnen waren unter anderem durch Plexiglasscheiben an den Kugelläufen getrennt und die Kegler mussten mit eigenen Kugeln spielen, oder die benutzten Kugeln auf die nächste Bahn mitnehmen. Nach Beendigung des Spiels mussten diese dann geputzt und desinfiziert werden.

Die Teilnehmer hatten in allen Disziplinen über alle vier Bahnen jeweils 30 Schub zu absolvieren (15 Schub in den Vollen und 15 Schub im Abräumen). Bei den Frauen startete Routinier Renate Staudinger für den KC Schellenberg. Als mit Abstand älteste Teilnehmerin unter 20 Starterinnen schlug sie sich prächtig und mit 521 Holz (133/113/135/140) verfehlte sie nur um ein Holz das Treppchen.

Beim Herren Tandem spielen zwei Männer auf einer Bahn, die abwechselnd die 30 Schub absolvierten. Hier belegten Xaver Herb und Thomas Preisser mit 499 Kegel (122/119/126/132), den neunten Rang unter 13 Teilnehmern. Thomas Basting und Gerald Zajitschek brachten 522 Kegel (122/137/127/136) zu Fall und belegten hier den vierten Platz. Die Sieger aus Marktoberdorf kegelten fantastische 604 Holz. 32 Teilnehmer waren bei den Herren am Start. Einen 23. Platz mit 482 Kegel (122/121/118/121) erkämpfte sich Xaver Herb, Thomas Preisser mit 503 Kegel (129/112/120/142) belegte Rang 20 in der Endabrechnung. Thomas Basting holte sich Platz 17 mit 509 Kegel (131/135/127/116). Gerald Zajitschek, als Vizemeister des vergangenen Jahres und Titelträger von 2016 rechnete sich wieder eine gute Platzierung aus. Doch der erste Durchgang mit 128 Kegel war einfach zu wenig. Er steigerte sich zwar (148, 143 Kegel), doch genau beim vorletzten Schub in Durchgang Drei zog er sich eine leichte Zerrung im linken Oberschenkel zu. Durchgang Vier musste er darum praktisch im Stehen absolvieren. Mit weiteren 132 Kegel kam Zajitschek immerhin noch auf 551 Kegel gesamt. Doch der Zweitplatzierte aus Egmating hatte bereits 555 Holz stehen und der Erstplatzierte hervorragende 591 Holz. Der letzte Starter von Neufinsing kegelte Zajitschek dann vom Treppchen mit 558 Kegel und errang seinerseits den zweiten Platz. Damit wiederholte sich das gleiche Ergebnis wie vor zwei Jahren, als Zajitschek auf derselben Bahn, ebenfalls mit einer Verletzung Platz Vier belegte. (zaj)

