04.03.2020

Dritter Platz im Bezirkspokal für den TSV Rain

Der einzige Sieg gelingt ausgerechnet gegen Dillingen

Dass die erste Tischtennis-Mannschaft des TSV Rain nur als Außenseiter zum Final Four des Bezirkspokals Schwaben-Nord auf Verbandsebene nach Burgau reisen würde, war von vorneherein klar – schließlich hatten sich neben dem Landesligisten aus der Blumenstadt und seinem Ligakonkurrenten SV Nordendorf auch Verbandsoberligist TV Dillingen und Verbandsligist TSV Königsbrunn für die Endrunde qualifiziert.

Das Turnier verlief aber dann etwas anders als vorher gedacht: Der einzige Sieg gelang dem TSV, der damit den dritten Platz erreichte, ausgerechnet gegen das nicht optimal besetzte ranghöchste Team aus Dillingen.

Nordendorf – TSV Rain 4:1. Gegen den Ligakonkurrenten SV Nordendorf hatten sich die Rainer am ehesten eine Siegchance ausgerechnet. Und die Partie begann auch optimal, denn überraschend setzte sich Wolfgang Römer gegen den nicht in bester Verfassung angetretenen Christoph Wiedemann mit 3:1 durch. TSV-Youngster David Wenninger schnupperte gegen Julian Reich im fünften Satz am 2:0, doch am Ende blieb der SVN-Akteur knapper Sieger. Marco Klein fand gegen Linus Reich nie richtig ins Spiel, und auch das Doppel Klein/Römer kam gegen Wiedemann/J. Reich zu keinem Satzgewinn. Nach Wenningers Viersatzniederlage gegen Wiedemann war die Partie schnell zugunsten der Nordendorfer entschieden.

Königsbrunn – TSV Rain 4:0. Der spätere Turniersieger TSV Königsbrunn, als Verbandsligist eine Etage höher als Rain angesiedelt, setzte sich letztlich klar gegen die Nordschwaben durch. Doch die hatten durchaus die Chance zu einem knapperen Ergebnis: Römer unterlag Christian Schupp erst im Entscheidungssatz, Wenninger führte gegen Ronny Schönborn bereits 2:0, brachte den Satzvorsprung aber nicht ins Ziel. Klarer fielen die Niederlagen von Klein gegen Florian Lippert und des Doppels Klein/Wenninger gegen Lippert/Schupp aus.

Rain – TV Dillingen 4:2. Weil Verbandsoberligist TV Dillingen nur mit einem Verlegenheitsteam angereist war, standen die Chancen auf einen Erfolg gegen das nominell ranghöchste Team im Wettbewerb ganz gut. Aber: Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden, und mit Dominik Keller hatten die Donaustädter einen Akteur aus der Landesliga-Reserve dabei, der gegen Klein und Wenninger zu zwei Erfolgen kam. Da der gesundheitlich noch angeschlagene Keller aber auf das Doppel verzichtete, taten sich Römer/Wenninger gegen Reiß/Handl relativ leicht.

Die Ansage von Klein „wenigstens dieses Spiel wollen wir gewinnen!“ wurde dann auch umgesetzt, weil Wenninger gegen Benjamin Handl einen souveränen 3:0-Sieg feierte und Römer doppelt punktete, wobei das 3:2 gegen Björn Reiß aber sehr knapp war und es auch beim 3:1-Erfolg über Handl Startschwierigkeiten gab. (wrö)

