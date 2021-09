Titel für Göttler und Rühl

Harburger werden bayerische Meister

Die Harburger Triathleten haben beim letzten Wettkampf in dieser Saison noch einmal zwei Titel geholt. Bei der bayerischen Meisterschaft im Cross-Duathlon – über zwei Kilometer Laufen, zehn Kilometer Mountainbike und erneut einen Kilometer Laufen, ohne Schwimmstrecke – waren gleich mehrere Starterinnen und Starter erfolgreich.

Sowohl beim Laufen als auch mit dem Mountainbike mussten Hindernisse bewältigt werden. Eine Strecke, die es wirklich in sich hatte, und von allen Beteiligten ziemlich viel Geschick und vor allem Ausdauer erforderte.

Luis und Chiara starteten in der Jugend B und wurden jeweils Erster und somit Bayerischer Meister. Auch Henri Schröppel kämpfte sich als jüngerer Jahrgang auf ungewohntem Fahrrad im Zielsprint über den Parcour.

Im Rennen der Schüler A starteten Giulia Göttler, Julia Weiland und Luca Schreitmüller. Im großen Teilnehmerfeld erreichten Giulia und Luca jeweils Platz 3, nach einem technischen Defekt erreichte Julia keinen Podestplatz, kämpfte sich aber ins Ziel.

Überragend und mit großem Vorsprung erreichte Joel Westphal das Ziel bei den Schülern B, eine Meisterwertung gab es in seiner Altersklasse jedoch nicht. Der jüngste Teilnehmer vom TSV Harburg war Daniel Weiland, der bei den Schülern C wiederum sehr engagiert und ambitioniert die Rad- und Laufstrecke meisterte. Er wurde Vierter in seiner Altersklasse. (tsv)