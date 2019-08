00:03 Uhr

Duell auf Augenhöhe

Mertingen empfängt punktgleiche Adelzhauser. Rain gastiert in Hollenbach

Zwei Siege und drei Niederlagen – so die bisherige Bilanz beim Aufsteiger FC Mertingen. Ziel ist es nun, zu Hause gegen Adelzhausen die Bilanz auszugleichen. Der TSV Rain II ist dagegen der absolute Remis-König der Liga. In sechs Partien wurden viermal die Punkte geteilt. Am Samstag geht es zum TSV Hollenbach.

In der englischen Woche konnte der FC Mertingen nicht wie erhofft in beiden Spielen punkten: Nach dem furiosen 8:3 gegen Holzkirchen folgte ein 0:2 in Altenmünster. Dennoch zeigte der FCM in den bisherigen fünf Saisonspielen, dass er bezirksligatauglich ist. Am Sonntag steht mit dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Adelzhausen eine wichtige Partie an. „In den Spielen gegen direkte Konkurrenten müssen wir unsere Punkte holen“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster. Adelzhausen hat wie der FCM sechs Punkte auf dem Konto. Am letzten Spieltag holte der BCA mit einem 6:1-Kantersieg über Holzkirchen seinen zweiten Saisonsieg. Da beide Mannschaften punktgleich mit dem TSV Aindling sind, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, wollen beide das Duell für sich entschieden. „Während wir gegen die Favoriten eher defensiv agiert haben, wird es in diesen Spielen auf Augenhöhe wichtig sein, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball aktiv zu sein und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, so die Marschroute von Schuster. (wip)

Rains Zweitvertretung ist eine ungemütliche Mannschaft für Gegner. Erst einmal haben die Tillystädter verloren, keine Mannschaft hat weniger Gegentore kassiert. Auch offensiv klappt es mittlerweile, in den vergangenen beiden Partien erzielte die Regionalliga-Reserve fünf Treffer. So steht Rang acht für das Team von Trainer Markus Kapfer, aufgrund des vorgezogenen Spiels gegen Holzkirchen hat Rain aber auch eine Partie mehr absolviert als die Konkurrenz. Am Samstag steht nun das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Gegner ist der TSV Hollenbach (5.). Zuletzt musste dieser aber eine empfindliche 0:6-Klatsche bei Aufsteiger Wertingen hinnehmen. Das überraschte auch Rains Trainer Kapfer: „Ich war auch überrascht vom Ergebnis, vor allem in der Deutlichkeit. Für mich war das nicht zu erwarten.“ Er habe sich Infos über den Gegner eingeholt und hoffe auf eine bessere Leistung als zuletzt gegen Holzkirchen, so der Trainer weiter. „Es wird ein enges Spiel, bei dem der Wille eine entscheidende Rolle spielen wird. Hollenbach wird versuchen, die Partie über lange Bälle und ein schnelles Umschaltspiel zu gestalten. Wir müssen aggressiv sein und wollen gewinnen“, betont Kapfer. (dz)

Themen Folgen