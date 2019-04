11:50 Uhr

Duelle um die Schwabenkrone

Der VSC Donauwörth richtet die Schwäbische Meisterschaften aus. Die Athleten des Gastgeberverein erkämpfen sich dabei mehrere Medaillen.

Wieder einmal trafen sich Schwabens Degenfechter in Donauwörth, um den Titel des Schwäbischen Meisters auszufechten. Etwa 70 Teilnehmer duellierten sich in ihren jeweiligen Altersklassen an zwei Tagen.

Das Turnier eröffneten am Samstag die Schüler. Für Donauwörth trat dabei Adrian Müller in einem gemischten Teilnehmerfeld von 15 Mädchen und Buben an. Mit einem Sieg in der Vorrunde qualifizierte er sich für die Direktausscheidung, in der jeder Platz ausgefochten wurde. Allerdings verlor er das erste K.O.-Gefecht, wodurch er sich am Ende den zwölften. Platz in der Gesamtabrechnung sicherte. Da jeder Schülerjahrgang am Ende einzeln gewertet wurde, erkämpfte er sich die Bronzemedaille.

Im Anschluss waren die Erwachsenen an der Reihe. Hier traten 23 Fechter aufeinander, darunter die Donauwörther Robert Baumann, Jan Christoph, Sascha Christoph, Philipp Pirsig und Michael Stamm. Die Vorrunden absolvierten alle fünf VSC-Fechter souverän und qualifizierten sich für das 32er-K.O. Durch diesen Modus hatten einige Teilnehmer ein Freilos, darunter auch Robert Baumann, Jan Christoph und Michael Stamm. Sascha Christoph und Philipp Pirsig mussten sich hingegen für das 16er-K.O. qualifizieren, was Sascha Christoph nicht gelang.

Pirsig konnte sich in einem engen Duell durchsetzen. Dabei traf er im nächsten Gefecht auf seinen Vereinskameraden Stamm, wobei er auch dieses Duell für sich entschied. Baumann und Jan Christoph gewannen ebenfalls ihre jeweiligen Gefechte und qualifizierten sich für die Runde der letzten Acht.

Jan Christoph erkämpft sich die Silbermedaille

Als erstes musste Baumann antreten. Er verlor sein K.O.-Gefecht mit 11:15 gegen Tim Talan vom TV Augsburg. Jan Christoph und Pirsig konnten ihre Gegner bezwingen und standen somit im Halbfinale. Pirsig verlor dieses dann mit 8:15. Christoph setzte sich mit 15:10 durch. Somit standen sich die bis dato jeweils ungeschlagenen Fechter Talan und Christoph im Finale gegenüber. Nach einem packenden Kampf entschied Talan nach Zeitablauf das Duell mit 14:11 für sich. Christoph erkämpfte sich damit die Silbermedaille. Auch bei den Erwachsenen wurden die jüngeren Jahrgänge am Ende getrennt gewertet, wodurch Philipp Pirsig ebenfalls eine Silber- und Robert Baumann eine Bronzemedaille gewinnen konnte. Michael Stamm kann sich in seiner Altersklasse 40+ Schwäbischer Meister im Degen nennen.

Mannschaft des VSC Donauwörth sichert die Vize-Meisterschaft

Im Anschluss an den Einzelwettkampf traten die Teilnehmer auch noch im Mannschaftskampf gegeneinander an. Hierfür hatten sich vier Teams gemeldet, Augsburg, Donauwörth, Kaufbeuren und Kaufering. Im Halbfinale trafen die vier VSC-Sportler Robert Baumann, Jan Christoph, Philipp Pirsig und Michael Stamm auf die Mannschaft des VfL Kaufering und entschieden diesen Kampf mit 45:40 für sich. Anschließend ging es im Finale gegen die favorisierten Augsburger, die zuvor Kaufbeuren bezwungen hatten. Nach einem zwischendurch spannenden Mannschaftsgefecht verloren die Donauwörther das Finale aber mit 31:45 und sicherten sich die Vizemeisterschaft.

Am nächsten Tag waren dann noch die B- und A-Jugendlichen dran. Hierbei traten für den VSC Nils Bunje und Adela Schirner in der B-Jugend an. Auch hier fochten die Mädchen und Jungen zusammen. Nils Bunje und Adela Schirner gewannen jeweils ein Vorrundengefecht und qualifizierten sich für das Achtelfinale. Hier trafen die beiden Donauwörther direkt aufeinander, wobei sich Nils Bunje mit 10:5 durchsetzen konnte. Sein nächstes K.O.-Gefecht verlor er aber und wurde somit in der Endabrechnung Achter, Adela Schirner Neunte. In der getrennten Jahrgangswertung konnte sich Nils Bunje allerdings die Silbermedaille und Adela Schirner die Bronzemedaille sichern. (vsc)

