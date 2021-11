Fußball-Turnier auf der Konsole

In Donauwörth küren Fifa-Zocker ihren Besten in einem Online-Wettkampf

Am 27. November können Spielerinnen und Spieler der Fußballsimulation „ Fifa 22“ aus der Region an einem Online-Turnier teilnehmen. Das teilt der Veranstalter mit, die Sparkasse Donauwörth. Wie es in der Ankündigung heißt, sollen an dem Samstag in zwei Wochen 128 Teilnehmende ab 18 Uhr das Turnier bestreiten.

Teilnehmen kann jeder oder jede, der oder die aus dem Gebiet der Sparkasse Donauwörth stammt. Dieses umfasst einen Großteil des Landkreises Donau-Ries und erstreckt sich von Fremdingen im Nordries über Monheim und Donauwörth bis Marxheim und Oberndorf. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, die Anmeldung findet sich auf der Website der Sparkasse. Außerdem braucht es eine Playstation, über die das Spiel Fifa 22 gespielt wird. Die Anmeldung ist kostenlos.

Zu gewinnen gibt es eine Playstation und Einkaufsgutscheine, das Turnier wird live über die Online-Streaming-Plattform Twitch übertragen (https//www.twitch.tv/sparkassen_esport_cup), bei dem auch die Zuschauer Preise gewinnen können.

Im E-Sport – kurz für „elektronischer Sport – werden seit einigen Jahren Meisterschaften ausgespielt, mehrere Fußball-Bundesliga-Vereine unterhalten eigene E-Sport-Abteilungen. Einer der erfolgreichsten Spieler des Landes kommt aus dem Landkreis: Der Oettinger Yannic Bederke wurde 2020 deutscher Meister und spielt für das E-Sport-Team des FC Augsburg. (dz)