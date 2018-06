Ehre, wem Ehre gebührt

vor 30 Min.

Stellvertretend für alle besten Einzelschützen in der Luftgewehr-Disziplin: die erfolgreichsten Athleten in den Klassen F bis zur Gauoberliga A mit (von links) Waldemar Saibel, Julia Braun, Tobias Baur, Laura Ammler, Silvia Geiger, Sonja Böck, Antonio Segura, Josef Halbmeir und Bernhard Hecht.

Gau Pöttmes-Neuburg zeichnet besten Einzelschützen und Siegermannschaften der Saison aus.

Von Thomas Bauch

Die Rundenwettkampf-Saison 2017/2018 hatte viele Höhepunkte zu bieten. Gausportleiter Wolfgang Lang ehrte die jeweiligen Siegermannschaften sowie die ringbesten Schützen in den jeweiligen Klassen mit Urkunden und Medaillen. Als Gastgeber fungierte Alt-Baring Bergen, das zahlreiche Sportler aus dem Gau Pöttmes-Neuburg im Schützenheim begrüßen konnte.

Gauschützenmeister Alois Helfer bedankte sich für den reibungslosen Schießbetrieb, lobte die durchaus positiven Ergebnisse im Gau und dankte den Rundenwettkampfleitern für die Organisation der Wettkämpfe. Geehrt wurde an diesem Abend in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Luftpistole Auflage, KK Sportpistole und GK-Kurzwaffe. Mit sechs Aufsteigern war Abendstern 04 Ludwigsmoos am stärksten vertreten, gefolgt von Tell Hollenbach (fünf Aufsteiger). Edelweiß Reicherstein kann vier Aufstiege vorweisen, Alpenrose Grimolzhausen und Edelweiß Münster jeweils drei.

Zwei Aufstiegs-Mannschaften kommen von den Kaiserburgschützen Oberhausen, Alt-Baring Bergen, Juraschützen Hütting, Jägerblut Handzell und Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker. Jeweils eine Meisterschaft stehen bei Gemütlichkeit Bayerdilling, Edelweiß Thierhaupten, Zimmerstutzen Marienheim, Auerhahn Walda, Eichenlaub Unterstall, Winterlust Staudheim, kgl. Priv. FSG Pöttmes, Schützenfreunden 1870 Burgheim, Eintracht Ambach, SG 07 Klingsmoos, Almenrausch Gempfing, Gemütlichkeit Schönesberg, Auerhahn Ried-Hesselohe und den Weinbergschützen Mauern zu Buche.

Auch bei den ringbesten Schützen gab es eine Medaille. Mit dem Luftgewehr (Gauoberliga bis F-Klasse) waren dies: Silvia Geiger (Edelweiß Reicherstein) 384,29 Ringe; Birgit Heckl (Lindenschützen Schorn) 380,71 Ringe; Laura-Marie Ammler (Eichenlaub Unterstall) 383,10 Ringe; Josef Halbmeir (Edelweiß Münster) 378,8 Ringe; Julian Reichel (Schützenfreunde Burgheim) 377,4 Ringe; Tobias Baur (SG 07 Klingsmoos) 364,2 Ringe; Sonja Böck (Tell Hollenbach) 285 Ringe; Eva Fürst (Tell Hollenbach) 274,6 Ringe; Julia Braun (Juraschützen Hütting) 276,25 Ringe und Bernhard Hecht (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 266,25 Ringe.

In der Disziplin Luftpistole (Gauliga bis F-Klasse) wurden folgende Schützen ausgezeichnet: Sebastian Hauber (Schützenfreunde Burgheim) 362,9 Ringe; Alois Reißner (Gemütlichkeit Bayerdilling) 369,6 Ringe; Thomas Nießer (Edelweiß Thierhaupten) 356,2 Ringe; Rudolf Heider (Edelweiß Münster) 356,7 Ringe; Bernhard Wenger (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 357,7 Ringe; Waldemar Saibel (Zimmerstutzen Marienheim) 357 Ringe und Hubert Frank (Abendstern 04 Ludwigsmoos) 344,7 Ringe.

In der Disziplin Luftpistole Auflage (Gauliga) stand Rudolf Heider (Edelweiß Münster) mit 298,78 Ringen ganz oben auf dem Siegerpodest.

Mit der KK-Sportpistole (Gauliga und A-Klasse) holten Antonio Segura (Edelweiß Thierhaupten) mit 270,63 Ringen und Wolfgang Rehwald-Thim (Kaiserburgschützen Oberhausen) mit 271,88 Ringen den Titel der besten Einzelschützen. Mit der GK-Kurzwaffe glänzte in der Gauliga Erich Heckmeier (Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker) mit 384,1 Ringen als bester Einzelschütze.

