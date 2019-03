vor 41 Min.

Ein Abend ganz im Zeichen sportlicher Talente

Die Stadt Donauwörth zeichnet wieder ihre erfolgreichsten Athleten aus. Die Ehrung umrahmt ein anspruchsvolles Showprogramm. Was diesmal neu ist und wer in der Neudegger Halle besonders im Blickpunkt steht

Von Helmut Bissinger

Ein klein wenig war es ein Neuanfang: Im Jahr eins nach der Ära von Günther Gierak ist in der Geschichte der Donauwörther Sport-Gala ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. „Wir wollten die Ehrung unserer herausragenden Sportler etwas lebendiger machen“, hatte Gieraks Nachfolger im Sportamt, Simon Srownal, angekündigt. Wohltuend war, dass die Sportlerinnen und Sportler nach ihrer Ehrung zwischendurch auch etwas sagen durften, geschickt von Srownal und Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert befragt. Das neue Moderatorenduo kam bestens an.

Grußworte richteten bei der „etwas anderen Sport-Gala“ an die rund 500 Gäste in der Neudegger Sporthalle Oberbürgermeister Armin Neudert, Sportreferent Jonathan Schädle und Roland Pickard, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbands. Pickard lobte das Engagement der Ehrenamtlichen im Hintergrund. Aber auch ihnen müsse die Arbeit mit dem und für den Sport Spaß machen und dürfe nicht durch bürokratische Hürden erschwert werden.

Die musikalische Gestaltung des Abends übernahm wieder die Donauwörther Stadtkapelle, die unter der Leitung von Josef Basting und Film-Melodien wie „Children of Sanchez“ oder „Pappa ante Portas“ in Big-Band-Formation einen kräftigen Akzent setzte.

„Herausragende Leistungen“ wolle man würdigen, sagte Oberbürgermeister Neudert und zitierte Joachim Ringelnatz. „Sport schützt vor Einsamkeit“, meinte das Stadtoberhaupt, ehe er 102 Sportlerinnen und Sportler aus 17 verschiedenen Sportarten gratulierte und Urkunden übergab.

Schwungvoll präsentierten sich drei Boston-Terrier mit ihren Trainern aus dem Hundezentrum der Familie Rodrian. Das Publikum war von der spielerischen Art, wie die Vierbeiner von ihren Betreuern zu fast schon zirzensischen Leistungen gebracht wurden, fasziniert. Viele Stunden seien dazu nötig gewesen und viele Leckerlis, bekannte das Team vom Dancing Circle Mc Wolfi am Ende. Mehr als zwei Stunden wechselten sich Show und Ehrungen ab. Zu den Glanzpunkten zählte der Auftritt der Showtanzgruppe des Carneval-Clubs Donauwörth sowie die Darbietung der Rollstuhltanzgruppe des USC München.

Gespannt warteten die Zuschauer schließlich auf die Verkündung des Sportlers des Jahres. Und der war dann durchaus überrascht über die Auszeichnung. Floorballer Nils Sedelmeier durfte sich diesmal über die Trophäe freuen. Der 16-Jährige ist mittlerweile deutscher Nationalspieler und eine der Stützen der Nordheimer Floorballer. Sie hatten in Kooperation im Verein Donau Floorball Nordheim/Ingolstadt in den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge erzielt. Zuvor waren bereits die Mannschaften der Nordheimer Floorballer geehrt worden.

Besonders in den Fokus rückte Oberbürgermeister Neudert zwei Funktionäre: Peter Hirt und Hermann Kreichauf. Beide erhielten einen „Ehrenbrief für Verdienste im Sport“. Hirt, so der Laudator, sei seit Jahrzehnten Mitglied im Tennis-Club Donauwörth, wo „er deutlich über dem Normalmaß das Vereinsleben prägt“. Der Tennis-Club sei für ihn zu einer Herzensangelegenheit geworden. Doch auch am Spielfeld sei Hirt regelmäßig als aktiver Mannschaftsspieler zu sehen, derzeit bei den Herren 60 in der Bezirksliga.

„Spricht man in Donauwörth und Umgebung von Fußball, kommt man an Hermann Kreichauf nicht vorbei“, erklärte Neudert in der Laudatio für den langjährigen Trainer, der im vergangenen Jahr nach 45 Jahren seine Übungsleiter-Karriere beendete. Vor allem dem Frauenfußball, insbesondere in Riedlingen, habe er Impulse gegeben.

