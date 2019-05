10:51 Uhr

Ein Ja zum Flex-Modell

In den B-Klassen im Kreis Donau darf aber der neuen Saison auch in Neuner-Teams gekickt werden.

In den Fußball-B-Klassen im Kreis Donau ist ab 2019/20 auch ein „9 gegen 9“ möglich.

Im Februar waren die Vereine des Fußball-Kreises Donau darüber informiert worden, dass es ab der kommenden Saison 2019/20 möglich ist, den Spielbetrieb in einigen unteren Klassen in reduzierter Mannschaftsstärke zu bestreiten. Für die Option, das sogenannte Modell „Flexibler Spielbetrieb“, stimmten nun in dieser Woche die Klubs bei einer Tagung in Holzheim mehrheitlich.

Was im Klartext bedeutet, dass bei Spielermangel eine Partie auch mal mit neun Mann gegen neun Mann ausgetragen werden kann, sofern eine der beteiligten Mannschaften dies dem Gegner spätestens zwei Tage vor der Ansetzung mitteilt. Ebenso müssen der Spielleiter und der Schiedsrichter informiert werden. Wie viele Begegnungen tatsächlich in reduzierter Mannschaftsstärke ausgetragen werden, bleibt abzuwarten.

Alle Vereine haben gegenüber Kreisspielleiter Franz Bohmann (Wertingen-Bliensbach) bekräftigt, ihre Spiele ganz normal, also mit einer „Elf“, bestreiten zu wollen. Das Flex-Modell soll dafür sorgen, dass künftig weniger Spiele abgesagt werden müssen.

Kein Verein startet von Haus aus mit Neuner-Teams

Von Haus aus startet in der kommenden Saison kein einziger Verein im Donau-Bereich mit einer Neuner-Mannschaft in die Runde. Wäre dies der Fall, würde so ein Team kein Aufstiegsrecht erhalten. „Dieses Szenario bleibt uns erspart“, freut sich Bohmann. Eingeführt wird das Flex-Modell vorerst auf ein Jahr auf Probe, und zwar in der A-Klasse West III-Reserverunde sowie in allen B-Klassen im Kreis Donau. Davon wird es in der neuen Runde statt insgesamt fünf nun sechs geben. Die bisherige Kreisliga-Nord-Reservegruppe wird nämlich aufgelöst. Alle zweiten Mannschaften dieser Vereine werden in den aufstiegsberechtigten B-Klassen-Spielbetrieb eingegliedert, wie Bohmann informiert.

Bei der Abstimmung in Holzheim votierten neun von zehn Vertretern der Vereine aus der A-Klasse West III für das Flex-Modell in der Reserverunde, sechs von sieben erschienenen Funktionären der Klubs aus der B-Klasse West IV sagten „Ja“ zum flexiblen Spielbetrieb, aus der B-Klasse West III waren es zwei von fünf bei drei Enthaltungen. (her)

