vor 20 Min.

Ein Punkt fehlt noch zum Meistertitel

Jungenmannschaft des TSV Rain auf Aufstiegskurs zur Bezirksliga

Von Reinhold Waber

Nur noch ein Pünktchen fehlt der Jungenmannschaft des TTC Auchsesheim zur Meisterschaft (und der damit verbundenen Aufstiegsberechtigung zur Bezirksliga) in der Junioren Bezirksklasse A.

„Verlieren verboten“ heißt es diese Woche für den VSC Donauwörth in der Männer Bezirksklasse A, wenn es nach Lauingen zum Vorletzten geht, denn ohne Adrian Ludwig unterlag die Mannschaft beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem TTF Unteres Zusamtal. Immerhin leistete der TTC Auchsesheim mit seinem Sieg über Lauingen Schützenhilfe, wodurch er außerdem am TSV Rain II vorbeizog, der in Holzheim kein Land sah.

Gegen die Holzheimer Zweite machte der TSV Bäumenheim einen Riesenschritt zum Erhalt der Bezirksklasse B. Die verlassen in Richtung höhere Liga könnte weiterhin der FC Mertingen, der ebenfalls gegen Holzheim II gewann. Und auch die Mertinger zweite Mannschaft kam dem Aufstieg aus der Bezirksklasse C Süd wieder ein bisschen näher durch den Sieg über Nachbar Auchsesheim II.

In der Nordgruppe der Bezirksklasse C steht der TSV Wemding II bereits als Meister fest, weil er trotz zwei noch ausstehender Partien von keinem Team mehr eingeholt werden kann. Gleichzeitig entledigte sich der TSV Wemding III durch den 9:4-Sieg in Kaisheim fast aller Abstiegssorgen.

Ein kräftiges Lebenszeichen sendete in der Bezirksklasse D Nord der BC Huisheim mit einem 9:2-Triumph über den TSV Nördlingen IV. Ihre Aufstiegshoffnungen begraben musste hingegen die zweite Mannschaft der SpVgg Riedlingen, die trotz ihres Heimvorteils von Spitzenreiter Deiningen bezwungen wurde.

Zurück in die Erfolgsspur fand der TSV Bäumenheim II in der Nordgruppe der Dreier-Liga mit dem 7:3-Sieg bei Mertingen V, und in der Südgruppe setzte der VSC Donauwörth II seine Serie an ungeschlagenen Spielen fort.

