vor 20 Min.

Ein Schuss zur Königswürde

Königsproklamation in Bergstetten: (von links) Schützenmeister Walter Fronz, Gemeinderat Manfred Blaschek, Jutta Förster, Hans Lettenbauer, Rudolf Mielich und Zweiter Bürgermeister Markus Harsch.

Hans Lettenbauer erringt den Titel der Sportschützen Bergstetten

Zur Mitgliederversammlung der Sportschützen Bergstetten hieß Schützenmeister Walter Fronz zahlreiche Mitgliedern und Gäste willkommen.

Nach seinem Bericht folgte der zufriedenstellende Bericht der Kassiererin. Sportwart Gottfried Pollaschek fasste die vielen sportlichen Erfolge zusammen. Danach gab Zweiter Schützenmeister Ulrich Förster zusammen mit dem Sportwart die Gewinner des Preisschießens und der Jahresmeister bekannt. Das Preisschießen LG/LP frei, entschied Ulrich Förster mit einem 3,0-Teiler für sich vor Walter Fronz (LP 6,1) und Stephan Fronz (11,0).

Bei der Blattlwertung lag Gottfried Pollaschek mit einem 42,3-Teiler vor Stephan Fronz (48,0) und Ulrich Förster (56,4). Das Auflageschießen gewann Edmund Altmann mit einem 2,8-Teiler vor Jutta Förster (8,5) und Johann Berr (14,2). Edmund Altmann war mit einem 19,0-Teiler auch bei der Blattlwertung vor Jutta Förster (41,6). Jahresmeister in der Senioren-/Altersklasse wurde Gottfried Pollaschek mit 3844 Ringen vor Edmund Altmann (3811) und Ulrich Förster (3643). In der Schützenklasse führte Markus Schlipf mit 3856 Ringen vor Stephan Fronz (3795) und Christian Berr (3.139). Bei den Damen lag Katrin Gerstmeier mit 3796 Ringen vor Nadine Sailer (3784). Die Luftpistolen-Wertung ging mit 3427 Ringen an Tobias Gröger vor Walter Fronz (3268). Der Jahresmeister LG-Auflage heißt Edmund Altmann mit 3168,0 Ringen vor Jutta Förster (3134,3) und Walter Fronz (3105,5).

Hans Lettenbauer gelang die Überraschung im Königsschießen. Mit nur einem Schuss (Vereinsgewehr aufgelegt – ohne Schießhilfen) errang er den Titel. Rudolf Mielich und Jutta Förster folgten auf den Wurst- und Brezenplätzen. (dz)

Themen folgen