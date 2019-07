vor 20 Min.

Ein „großartiger Mannschaftserfolg“

Herrenteam des TSV Rain trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Von Manfred Arloth

Die Tischtennis-Herren des TSV Rain haben vor einigen Wochen die Meisterschaft in der Bezirksoberliga perfekt gemacht und spielen nun in der Landesliga. Diesen Erfolg der 1967 gegründeten Abteilung des TSV Rain nahm 1. Bürgermeister Gerhard Martin zum Anlass, die Sportler zu einem Empfang in den Sitzungssaal des Rathauses einzuladen, wo sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintrugen. „Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu diesem großartigen Mannschaftserfolg“, sagte der Bürgermeister. TSV-Vorsitzender Hans Ruf erwähnte, dass die Rainer Tischtennismannschaft (Gerhard Wittmeier, Marco Klein, Wolfgang Römer, Jürgen Genz, Artur Klein, Roland Wittmeier und Harald Koch) landkreisbezogen einzigartig dastehe. Er erinnerte daran, dass die erste Mannschaft von 2004 bis 2011 bereits sieben Jahre in der Bayernliga spielte und die Seniorenmannschaft 2007 und 2009 zweimal süddeutscher Meister geworden war. Spartenleiter Albert Koroschetz bedankte sich bei der Stadt dafür, unentgeltlich die Grundschulturnhalle nutzen zu dürfen. (ma)

