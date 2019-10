vor 43 Min.

Ein gutes Pflaster für den FC Mertingen

Beim FC Günzburg setzt sich der FCM im Aufsteigerduell 5:1 durch. Auch Rain II kann punkten – wenngleich glücklich.

Einen erfolgreichen Spieltag erlebten die DZ-Bezirksligisten am Wochenende. Während sich der FC Mertingen im Aufsteigerduell in Günzburg souverän mit 5:1 durchsetzte, kam der TSV Rain II etwas glücklich zu einem 1:0-Sieg in Stätzling.

FC Günzburg – FC Mertingen 1:5 (1:1). Der FC Günzburg scheint dem FC Mertingen zu liegen: 5:1 gewann der FCM im Aufsteigerduell und setzte sich damit wie schon im ersten Bezirksliga-Spiel der Vereinsgeschichte gegen die Günzburger durch.

Die Partie begann für die Hausherren sehr vielversprechend. Andreas Nerdinger brachte seine Farben vor rund 150 Zuschauern schon in der 2. Minute in Führung. Doch schon nach elf Minuten egalisierte der Mertinger Stefan Spingler die FCG-Führung. Bis zur Pause waren die Kreisstädter die bessere Mannschaft. Doch das Spielgerät wollte kein zweites Mal über die Linie. Entweder standen die Latte (nach einem Schuss von FCG-Spielertrainer Bronnhuber) oder Gästetorhüter Brazinskas bei einigen weiteren guten Gelegenheiten im Weg.

„Wir waren auch in der zweiten Halbzeit bis zum 1:2 die bessere Mannschaft“, resümierte FCG-Trainer Bronnhuber das weitere Geschehen. Mit ihrem zweiten Torschuss gingen die Gäste dann in Führung. Erfolgreich war Felix Kling, der dem Günzburger Schlussmann Markus Bader keine Chance ließ (63.). Nur fünf Minuten später klingelte es erneut im Günzburger Tor. Daniel Hosp sorgte für den dritten Gästetreffer. Nach diesem Tor sammelten die Günzburger noch einmal ihre Kräfte und warfen alles in die Waagschale. Doch ohne zählbaren Erfolg. „Wir haben derzeit einfach nicht das nötige Quäntchen Glück, und es fehlt auch etwas der Killerinstinkt“, haderte Bronnhuber mit den vergebenen Torchancen. In der Schlussphase sorgten Michael Bauer (87.) und Oliver Dix (88.) für den Mertinger Kantersieg. (bidi)

FC Mertingen Brazinskas, Stach, Kling, Wagner, Heckmeier, Schweihofer (46. Dix), Schroll, Hosp (46. Gaugenrieder), Bauer, Wagner, Spingler (71. Link) Tore 1:0 Andreas Nerdinger (2.), 1:1 Stefan Spingler (11.), 1:2 Felix Kling (63.), 1:3 Daniel Hosp (68.), 1:4 Michael Bauer (87.), 1:5 Oliver Dix (88.) Zuschauer 150

Stätzling vergibt gegen Rain II einige gute Chancen

FC Stätzling – TSV Rain II 0:1 (0:1). Über ihren vierten Saisonsieg konnte sich die abstiegsbedrohte U23 des TSV Rain freuen. Der Mannschaft kam dabei auch die schlechte Chancenverwertung des FC Stätzling zugute.

Der 0:1-Halbzeitrückstand für den FCS spiegelte nicht den Verlauf der ersten Halbzeit wider. Die Stätzlinger erspielten sich genügend Torchancen für eine Führung, scheiterten aber oftmals am glänzend reagierenden Gästekeeper Hartmann. Kraus mit einem Schuss aus der Drehung und Heiß, der aus vollem Lauf knapp am Gehäuse vorbeizielte, blieben in der ersten Viertelstunde erfolglos. Nach einer herrlichen Flanke von Süß fand Kraus mit einem Kopfball seinen Meister am heranstürmenden Torwart, und den fälligen Nachschuss setzte Semke neben den Pfosten. Danach kam Kraus am kurzen Eck zum Abschluss, und wenig später sorgte er mit einem Flatterball aus 20 Metern für Gefahr.

Fast im Gegenzug kassierte der FCS das völlig überraschende 0:1. Greppmeir stand nach einer Flanke plötzlich frei und traf aus kurzer Distanz. Bis zur Halbzeitpause hatte nur noch Ganibegovic mit einem sehenswerten Dropkick eine weitere Gelegenheit.

Beide Teams zeigten nach dem Seitenwechsel sofort Offensivaktionen, bei denen sich Mrozek bei einem platzierten Kopfball auszeichnen konnte. Die Gastgeber drängten anschließend vehement auf den Ausgleich und zeigten vielversprechende Angriffe. Innerhalb von fünf Minuten kamen Kraus, Semke, Süß und Sert zu Abschlüssen, aber nicht zum erhofften Erfolg. In der Schlussphase verhinderte Mrozek mit einer Glanztat die Vorentscheidung.

Eine große Chance hatte Heiß, der aus elf Metern aber am Gehäuse vorbeischob. Nach einem zu hoch angesetzten Kopfball von Hadwiger war es erneut Heiß, der nach einem herrlichen Solo im Strafraum übers Tor zielte. Am Ende gab es beim FCS lange Gesichter. (ulan)

TSV Rain II: Hartmann, Haid, Kifmann, Miehlich, Bischofberger, Hoti, Talla, Schittler, Greppmeir (91. Waldenmeier), Kurtishaj, Pickhard Tor 0:1 Jonas Greppmeir (37.) – Zuschauer 80

