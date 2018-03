vor 52 Min.

Ein klarer Derby-Sieg für Riedlingen Lokalsport

Tischtennis: 8:2-Erfolg über den FC Mertingen

Mit einem klaren 8:2-Erfolg im Nachbarschaftsduell gegen den FC Mertingen hat sich Riedlingens Tischtennis-Frauenteam den vierten Platz in der 2. Bezirksliga gesichert. Da ging es in der Partie des VSC Donauwörth gegen den TV Dillingen weitaus ausgeglichener zu.

TV Dillingen – VSC Donauwörth 7:7. Das erwartet ausgeglichene Bezirksliga-Spiel der Tischtennis-Frauenmannschaft des VSC Donauwörth beim TV Dillingen endete mit einem letztendlich gerechten Unentschieden. So begannen gleich die Doppel mit Sieg von Langner/Schneller-Wirth gegen Artner/Titze bei gleichzeitiger Niederlage von Gritzner/Kampfinger gegen Kaim/Pausewang.

Die Einzel begannen perfekt für die VSC-Frauen mit drei klaren Dreisatzsiegen. Andrea Gritzner schlug Jasmin Kaim klar, ebenso gewann Annette Langner gegen Artner und Christine Kampfinger gegen Titze. Auch wenn die folgenden drei Partien wesentlich ausgeglichener verliefen, konnten die Donauwörtherinnen keine für sich entscheiden. So unterlag Kerstin Schneller-Wirth gegen Pausewang, Langner gegen Kaim und Gritzner gegen Artner. Danach konnte sich kein Team mehr entscheidend absetzen. Der Sieg von Schneller-Wirth wurde wieder ausgeglichen durch die Niederlage von Kampfinger.

Hoffnung machten zu Beginn der letzten Einzelrunde die beiden Siege von Langer gegen Titze und vor allem der Spielgewinn von Schneller-Wirth gegen Dillingens Nummer eins, Jasmin Kaim. Das Unentschieden war somit gesichert, aber natürlich wollte sich die Mannschaft für die knappe Vorrundenniederlage revanchieren. Doch dann musste sich Kampfinger in einer äußerst umkämpften Partie knapp gegen Artner geschlagen geben und auch Gritzner konnte der an diesem Abend sehr starken Daniela Pausewang nicht Paroli bieten. So musste man sich der VSC mit dem 7:7 begnügen. (ttd)

2. Bezirksliga SpVgg Riedlingen – FC Mertingen 8:2. Während das Doppel Gehring/Stefan klar mit 3:0 gegen Raul/Klimaschka gewann, drehten Polaschek/Gail einen 0:2-Rückstand gegen Bissinger/Zimmermann in einen 3:2 Sieg. Lea Polaschek (3:1 gegen Raul), Julia Gehring, die nach einem Jahr Pause wieder ihr erstes Spiel machte (3:1 gegen Bissinger), Mone Stefan (3:0 gegen Klimaschka) und Vanessa Gail mit einem knappen 3:2 gegen Zimmermann erhöhten auf 6:0 nach dem ersten Einzeldurchgang.

Wiederum ein starkes Spiel, das nichts für schwache Nerven war, lieferten sich die beiden Spitzenspielerinnen Lea Polaschek und Nicole Bissinger. Die Riedlingerin konnte die Partie im Entscheidungssatz für sich entscheiden. Gehring gegen Raul und Stefan gegen Zimmermann unterlagen jeweils mit 0:3, bevor Gail wiederum in knappen fünf Sätzen gegen Klimaschka den 8:2-Sieg der Donauwörther Vorstädter perfekt machte. (jl)

Themen Folgen