Ein unberechenbarer Gegner für den TSV Rain

Der TSV Rain gastiert bei der SpVgg Greuther Fürth II, die mit vielen Torschützen glänzt. Während zwei Spieler in den Rainer Kader zurückkehren, gibt es einen neuen Verletzten.

Von Michael Ruisinger

Die Vorrunde beendete der TSV Rain am vergangenen Wochenende mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage in letzter Minute beim Mitaufsteiger TSV Aubstadt. Damit schlossen die Schützlinge von Trainer Alexander Käs und des spielenden Co-Trainers Johannes Müller die erste Halbserie mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz ab. Das war weniger als erwartet, ist aber nun abgearbeitet. Jetzt gilt es die Blicke zu schärfen, aus den begangenen Fehlern zu lernen und die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn schon am Allerseelentag steht der Rückrundenauftakt mit dem Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II auf dem Spielplan (Spielort: Anlage des TSV Burgfarrnbach). Die Mittelfranken belegen aktuell mit 30 Punkten den sechsten Tabellenplatz und können im Gegensatz zum TSV Rain hochzufrieden sein.

Als krasser Außenseiter reisen die Rainer am Samstag nach Fürth. Dennoch erhofft sich Trainer Alexander Käs und sein spielender Co-Trainer Johannes Müller eine kleine Überraschung. Alexander Käs war von den Leistungen in dieser Trainingswoche von seinem Team richtig angetan: „Nach dem herben Rückschlag in Aubstadt, der von der Mannschaft nicht so leicht zu verarbeiten war, war die Reaktion, die das Team gezeigt hat, richtig gut,“ so Käs. Nun gilt es die guten Trainingsleistungen in das Spiel zu übertragen.

Kevin Maschke verdreht sich das Knie

Allerdings musste die Mannschaft auch in dieser Woche wieder eine Hiobsbotschaft wegstecken. Einer der konstantesten Spieler in der laufenden Saison, Torhüter Kevin Maschke, fällt ein Paar Wochen aus. Der Rainer Keeper verdrehte sich im Training das Knie und wird in den kommenden Spielen vermutlich nicht dabei sein. Genaueres über die Verletzung kann man aber erst nach dem heutigen MRT-Termin sagen. Für Maschke wird in Fürth der 22-jährige Christoph Hartmann das Tor hüten. Sein Ersatz wird der 20-jährige Luca Peuser sein. Die beiden Nachwuchskeeper genießen das volle Vertrauen von Trainer Alexander Käs. Hartmann hat ja bereits einige Einsätze hinter sich, und wird der Mannschaft den nötigen Rückhalt geben.

Doch es gibt auch gute Nachrichten von personeller Seite. Blerand Kurtishaj hat seine dreiwöchige Spielsperre abgesessen und steht genauso wieder im Kader wie Dominic Robinson. Dieser machte zuletzt deutliche Fortschritte und hofft auf einen Einsatz in Fürth.

TSV Rain unterliegt im Hinspiel in letzter Minute

An das Hinspiel erinnert man sich in Rain nicht gerne. Wie zuletzt in Aubstadt verlor Rain dabei in der Nachspielzeit unglücklich mit 0:1. Torschütze war damals der 22-jährige US-Amerikaner Malik McLemore. Zumindest heute wird dieser aber kein Tor schießen, da er aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem vergangenen Spiel gesperrt ist. Dreh- und Angelpunkte der Mittelfranken ist der 32-jährige Ex-Zweitligaspieler Daniel Adlung (unter anderem TSV 1860 München). Weitere wichtige Spieler sind der 19-jährige Deutsch-Marokkaner Elias Abouschabaka (drei Tore). Der 21-jährige Deutsch-Türke Can-Beklam Coskun (ebenfalls drei Tore) oder der Ecuadorianer Jean-Carlos De La Cruz Bustamente (auch drei Tore). Bei den Genannten handelt es sich um Fürths beste Torschützen. Das heißt auch, dass kein ausgesprochener Torjäger im Team zu finden ist. Dafür kann aber quasi jeder Spieler ein Tor schießen. Dies wiederum macht die Aufgabe für die Gegner nicht einfacher, weil die Fürther dadurch kaum berechenbar sind. Für Rains Trainer Alexander Käs gibt es nur ein Ziel, und zwar nicht mit leeren Händen aus Fürth zurückzukommen.

Fanbus: Der Bus des TSV Rain fährt um 10 Uhr am Georg-Weber-Stadion ab. Für Fans besteht wieder eine Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Hartmann und Peuser (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, J. Müller, Greppmeir, Krabler, Dannemann, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Ekin und Robinson.

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (TSV Karlburg)

