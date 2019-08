vor 40 Min.

Einige Unbekannte im Feld

Die A-Klasse Nord verspricht in dieser Saison große Spannung. SV Wörnitzstein-Berg II spielt als einziges Team aus dem

Von Helmut Bissinger

Irgendwie ist die kommende Saison so oder so für die Fußballspielgemeinschaft Mündling-Sulzdorf eine Besondere. Nicht, dass die Truppe von Stefan Fischer und Andreas Probst als erprobtes Trainer-Duo gleich zu den Meisterschaftsanwärtern in der A-Klasse zählt, aber es wird die letzte für den eigenständigen Verein sein. Denn im nächsten Jahr wird man sich mit dem BC Huisheim zusammenschließen.

„Das wird eine ausgeglichenere Runde als die letzte“, sagt Stefan Fischer, der gemeinsam mit Andreas Probst im Sommer in Oberhaching die DFB-Elite-Jugend-Lizenz erworben hat und sich damit sogar für den A-Lizenz-Lehrgang qualifiziert hat. Die beiden gehen hoch motiviert in die Saison, setzen auf Neuzugang Nico Käfer und Johannes Fritz, der aus der eigenen Jugend kommt. Für Fischer ist Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau der Meisterfavorit. Ausgerechnet dieses Team hat die FSG gleich zum Auftakt als Gegner.

Das sieht man auch beim FC Marxheim/Gansheim so. Dort strebt man einen „guten Platz im Mittelfeld“ an. Viele tippen aber auch auf den BC Huisheim. Die Mannschaft hat in der Vorsaison lange an einem Aufstiegsplatz geschnuppert, dann aber im Endspurt nicht mehr mithalten können.

Nach vielen Jahren in der Kreisklasse Nord I kommt Absteiger SG Gundelsheim/Weilheim als Neuling in die A-Klasse. Über die Spielstärke der Mannschaft von Neu-Trainer Holger Rosenwirth wissen die Konkurrenten recht wenig. Ein Gegner wird dabei der SV Mauren sein, der in der Saison-Nachspielzeit nach einem 6:5 nach Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen den SC Altenmünster II Grund zum Jubeln hatte und als Aufsteiger in letzter Minute nun die große Unbekannte im Tableau der Mannschaften ist. Als Ziel hat der SV Mauren ausgegeben, sich in der A-Klasse zu etablieren. Um dies zu erreichen, unterstützen die Neuzugänge Fabian Kapfer und Nils Tiedemann (beide FC Zirgesheim) sowie Dominik Schäfferling und Jonas Löfflad aus der eigenen Jugend (JFG Region Harburg) die Mannschaft.

Auch beim SV Kaisheim hat man Eintracht T.R.B. auf der Rechnung. Selbst will man möglichst schnell die Klasse erhalten, um einer Zitterpartie in den letzten Wochen vor dem Saisonende aus dem Weg zu gehen. Ähnlich ist die Situation bei der SG Großsorheim/Hoppingen. Nach den zuletzt sportlich enttäuschenden beiden Spielzeiten (mit zahlreichen Verletzten) vermeldet Trainer Heiko Rieß in seinem zweiten Jahr bei den Riesern nun allerdings eine „neue Euphorie“. Diese Leidenschaft, so seine Devise, müsse man nun auch auf dem Platz umsetzen. Neben dem erfahrenen Matthias Rathke und Keeper Danny Brückel ist der Coach besonders von den A-Jugendlichen Marco Stecher und Maximilian Stoller beeindruckt.

Bei der oft als Aufstiegskandidat genannten Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau zeigt man sich überrascht. „Denn der Aufstieg ist nicht das primäre Ziel“, stapelt Abteilungsleiter Sascha Raupach tief. Raupach, der seit Jahren im Tor der Mannschaft steht, spricht von einer „relativ guten Vorbereitung“. Trainer Jürgen Forster sei dabei, einige Neuzugänge zu integrieren. In jedem Fall wolle man natürlich an die guten Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen.

„Eher durchwachsen“ lief die Vorbereitung beim BC Huisheim nach Ansicht von Abteilungsleiter Alexander Schuster. Bei der Harburger Stadtmeisterschaft, bei der der BCH Gast war, sei man nicht über den letzten Platz hinausgekommen, nachdem man gegen die FSG Mündling-Sulzdorf im Elfmeterschießen verloren habe. Schuster war in der vergangenen Saison Trainer des Teams. Nach seinem Wechsel in die Abteilungsleitung hat die Mannschaft als Neu-Trainer Hans Demel übernommen, der in Baldingen wohnt und zuletzt Birkhausen-Munzingen trainiert hat. Das vordere Mittelfeld strebe man an, meint Schuster.

Mit einem achten Platz wie in der Vorsaison wolle man sich jedenfalls nicht zufriedengeben. Der Abgang der beiden Amini-Brüder zum TKSV Donauwörth reißt im Sturm eine Lücke. Es werde sich zeigen, wie diese geschlossen werden kann, meint Schuster.

Als einziges Team aus dem Verbreitungsgebiet der DZ in der A-Klasse West III noch vertreten ist der SV Wörnitzstein-Berg II. Die Truppe von Trainer David Rudolph peilt einen Platz im vorderen Tabellendrittel an. Während Florian Ruopp das Team in Richtung Gundelsheim verließ, verstärken den SVW II nun Robin Diethei, Patrick Ullrich, Martin Gregoric (alle vorher FC Zirgesheim), Carlos Herreira (SpVgg Ederheim), Edi Lytkin (TSV Nördlingen) sowie Tim Habersatter und Marco Simon aus der eigenen Jugend.

Weitere Infos zu den Teams der A-Klasse Nord und West III unter www.fupa.net.

