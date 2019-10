15:05 Uhr

Einiges neu zur Rundenwettkampfsaison 2019/20

Am Wochenende beginnt die neue Rundenwettkampf-Saison. Einige Teams scheiden aus, anderen kommen neu dazu und wieder andere treten auf Bezirksebene an.

Von Helmut Vogt

Am kommenden Freitag, 4. Oktober, läuten die Luftgewehrschützen der Gauoberliga-A sowie die Luftpistolen- und Auflageschützen mit Luftgewehr und Luftpistole die neue Rundenwettkampf-Saison im Schützengau Donau-Ries ein. Die Woche darauf werden ihnen dann die restlichen Luftgewehrklassen von der Gauoberliga B bis zur F-Klasse sowie die Kleinkaliber-Sportpistolenschützen in die neue Wettkampfsaison folgen.

In insgesamt 178 Luftgewehr-, Luftpistolen-, KK-Sportpistolen- und Auflagemannschaften (Luftgewehr, Luftpistole) werden dann in Summe mehr als 700 Schützen den Auftakt gegeben haben. Die Saison endet für die Luftpistolendisziplin sowie für die Aufleger am 13. März 2020, während deren Kameraden mit dem Luftgewehr und der KK-Sportpistole erst am 20. März ihre Meister ermittelt haben werden. Im Anschluss daran müssen die Gruppensieger der Luftgewehr-Gauoberliga B bis F-Klasse allerdings noch am 27. März die RWK-Pokalrunde bestreiten, welche dann den Schlussstrich unter die Saison setzt. Zu den Aufstiegswettkämpfen in Richtung Bezirksliga treten die jeweiligen Gau-RWK-Sieger LG/LP der 22 schwäbischen Gaue am 8. beziehungsweise 9. Mai an.

Drei Teams weniger im Schützengau Donau-Ries

Insgesamt nehmen 53 der 58 Vereine an den Gau-Rundenwettkämpfen teil. Trotz drei neuer Mannschaften – Erlingshofen, Kaisheim und Sulzdorf konnten ihre Kader um jeweils eine Mannschaft aufstocken – musste der Gau insgesamt einen Rückgang um drei auf insgesamt 130 Mannschaften im Luftgewehrbereich hinnehmen. Eine Mannschaft – die Sportschützen aus Bergstetten – tritt nun als Aufsteiger auf Bezirksebene an, doch insgesamt fünf Mannschaften aus dem Schützengau konnten nicht mehr aufrechterhalten werden und mussten sich abmelden.

Der Luftpistolenbereich bleibt diese Saison erneut konstant bei 25 Mannschaften, wobei eine Abmeldung durch den Neueinstieg von Ebermergen kompensiert werden konnte. Auch der KK-Sportpistolen-RWK bekam mit Rain III eine neue Mannschaft hinzu, hier treten nun insgesamt 14 Mannschaften an.

Im Auflage-Rundenwettkampf wurde mit Hubertus Riedlingen ebenfalls eine Mannschaft in den Bezirk verabschiedet. Allerdings erhöhten gleich zwei Neuzugänge aus Oberndorf die Mannschaftsstärke auf insgesamt neun Mannschaften –somit starten nun fünf Teams in der Gauliga und vier Mannschaften in der A-Klasse. Diese messen sich ab dieser Saison neu in Zehntelwertung, das heißt, der höchste zu erzielende Schusswert ist nicht mehr eine (10), sondern künftig eine (10,9), womit sich beim 30-Schuss-Programm das Einzelergebnis auf maximal 327,0 Ringe steigern könnte (gegenüber vorherigen maximal 300 Ringen).

Mit neun Mannschaften stellt in dieser Saison Oberndorf das stärkste Kontingent in den Gau-Rundenwettkämpfen, gefolgt von Eggelstetten und Fünfstetten mit jeweils sieben Mannschaften. Bäumenheim, Harburg, Mertingen und Wemding schicken je sechs Mannschaften und Erlingshofen fünf Mannschaften ins Rennen.

