vor 9 Min.

Elias Jung gewinnt den Wörnitz-Cup

Der Huisheimer trägt sich erstmals in die Siegerliste des Harburger Turniers ein

Erstmals hat sich der Huisheimer Elias Jung in die Siegerliste des Harburger Wörnitz-Cups eintragen können. Das Drei-Tages-Turnier, das für 32 Teilnehmer ab Leistungsklasse 10 ausgelegt ist, war rasch ausgebucht. Die Meldungen kamen sowohl aus den Kreisvereinen als auch aus dem Großraum Augsburg und München. Wie schon im Vorjahr freuten sich die Organisatoren auch über den Zuspruch aus dem württembergischen Ostalbkreis.

Schnell zeigte sich, dass die hohen Sommertemperaturen jedem alles abverlangten. So mussten einige gesetzte Spieler nach unerwarteten Erstrunden-Niederlagen in der Nebenrunde weiterspielen, in der es ebenfalls noch wertvolle LK-Punkte zu ergattern gab. Dies traf auch auf die Finalisten des kleinen Finales Oliver Färber (TC Rennertshofen) und Daniel Wetzl (SV Lohhof) zu, das Färber mit 7:6, 2:6 und 10:8 gewann.

Im Hauptfeld qualifizierten sich Elias Jung (TC Huisheim), Sebastian Seiler (SV Appetshofen), Felix Leuze (TC Bopfingen) und Titelverteidiger Marcus Wiest (SpVgg Riedlingen) für die Halbfinals. In hart umkämpften Matches setzten sich Jung gegen Seiler mit 6:4, 0:6, 10:6 und Leuze gegen Wiest in 2:6, 7:6, 10:6 für den Einzug ins Finale durch. Das Endspiel zeigte wechselnde Dominanz, in dem Elias Jung mit 0:6, 6:0, 10:8 knapp die Nase vorn hatte. Neben dem Siegerpreis, der von Harburgs Bürgermeister Wolfgang Kilian überreicht wurde, konnte er zusätzlich auch den Ehrenpokal des kreisbesten Spielers in Empfang nehmen. Den dritten Platz errang Seiler kampflos. (dz)

