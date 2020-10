vor 20 Min.

Enge Kiste im Stadtderby

Donauwörth gewinnt knapp gegen Auchsesheim

Von Reinhold Waber

Corona überschattet weiterhin den Alltag, auch bei den Tischtennisspielern, trotzdem tut sich sportlich einiges. In der Männer Bezirksklasse A wurde das Stadtderby zwischen dem VSC Donauwörth und dem TTC Auchsesheim zu einer ganz engen Kiste: Das Übergewicht der Kreisstädter an den Positionen eins bis drei konnten die Gäste fast kompensieren, den Ausschlag gab letztlich der Erfolg von Christine Kampfinger in der Verlängerung des fünften Satzes gegen Roland Eckmeier, bei dem alle Matches über die volle Distanz zugunsten der Donauwörther endeten.

Ähnlich dramatisch der Verlauf des Spitzenspiels zwischen Rain II und Absteiger Höchstädt; angesichts des schlechteren Satzverhältnisses dürften die durch Roland Wittmeier aus der Ersten verstärkten Lechstädter unter dem Strich mit dem Punktgewinn zufrieden sein.

Knapp ein Remis verpasst hat der TSV Bäumenheim in der Bezirksklasse B zuhause gegen den TSV Wertingen, Nachbar VfB Oberndorf leistete sich gar eine 3:9-Auftaktpleite bei Gundelfingen II. Aufsteiger TSV Wemding II dagegen setzte seine Erfolgsserie gegen Harburg II fort, genauso wie der FC Mertingen III in der Bezirksklasse C in Fünfstetten. Weiterhin ohne Verlustpunkt bleibt die SpVgg Riedlingen in der Damen Bezirksklasse A, während die eigene Zweite ebenso wie der FC Mertingen kein Erfolgserlebnis verzeichnete, und auch Mertingen II unterlag in der Bezirksklasse B knapp Neuling Binswangen.

Den zweiten Sieg landeten hingegen die Mertinger Buben in der Jungen Bezirksklasse C. Seinen angestammten Platz an der Spitze der Bezirksklasse B bereits wieder eingenommen hat der männliche Nachwuchs des SV Kaisheim, und auch der TSV Rain startete mit einem Sieg in die Bezirksklasse A, genauso wie die Riedlinger Mädchen (7:1 bei Aichach II).

Themen folgen