Erfolgreiche Saison für Nordschwabens Schiedsrichter

Zwei Unparteiische aus der Region dürfen auch weiterhin in der Landesliga pfeifen. Freude auch über Aufsteiger in Bezirks- und Kreisliga

Bei der diesjährigen Qualifikationssitzung hatte die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben gleich mehrfach Grund zur Freude, denn ihre Schiedsrichter konnten in den jeweiligen Ligen durch gute Leistungen überzeugen. Nachdem beide ohne beziehungsweise mit nur minimalen Abzügen abschlossen, werden mit Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg) und Tobias Heuberger (TSV Möttingen) auch in der neuen Saison zwei Referees Spiele in der Landesliga leiten.

Auf Bezirksebene ergeben sich jedoch einige Veränderungen: Während Manuel Lösch (TSV Nördlingen) nach ungünstigem Start noch einen guten Mittelfeldplatz erreichen konnte und damit auch in der neuen Saison für die Bezirksliga qualifiziert ist, beenden drei Nordschwaben freiwillig ihre Laufbahn. Marco Röthlein (RSV Buch), der bereits vor einigen Jahren aus Unterfranken ins Donau-Ries gewechselt hatte, zieht nach zehn Jahren auf der Bezirksliste einen Schlussstrich, da er sich dem Hausbau und der Familie mehr zuwenden möchte. Auch Markus Reichensberger (SpVgg Riedlingen) wird die Bezirksliga auf eigenen Wunsch verlassen. Der 23- Jährige muss als Polizist des Öfteren am Wochenende arbeiten und steht deshalb nicht so oft zur Verfügung, wie er gerne würde. Der dritte im Bunde ist Felix Kuntz vom FC Mertingen: Nach seinem beruflich bedingten Auslandsaufenthalt in den USA wird ihn sein Studium aus der Heimat wegführen. Eine Schiedsrichtertätigkeit auf Bezirksebene ist daher nicht mehr möglich. Obmann Tobias Heuberger dazu: „Wir bedauern diesen personellen Aderlass natürlich sehr. Dennoch muss man diese Entscheidungen verstehen. Beruf, Ausbildung und Studium oder Familie gehen nun einmal vor, diese Prioritätensetzung ist vollkommen in Ordnung.“

Erfreulich aus Gruppensicht ist, dass man mit Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-Erlingshofen) und Veit Sieber (DJK Augsburg-Lechhausen) zwei Aufsteiger in die Bezirksliga vermelden kann und durch das Ausscheiden der vorher genannten Kollegen keine zu große Lücke entsteht. Besonders hervorzuheben ist dieses Abschneiden auch deshalb, weil zwei Aufsteiger aus einer Gruppe vergleichsweise selten sind. Sieber schloss die Saison auf einem sehr guten vierten Platz ab, während der erst 19-jährige Stadlmayr sogar mit großem Abstand auf Platz eins landete. Beiden sei in den nächsten Jahren einiges zuzutrauen, ist sich Obmann Heuberger sicher. Bei Maximilian Wirkner (FC Mertingen) hat es zwar in diesem Jahr denkbar knapp nicht zum Aufstieg in die Bezirksliga gereicht, doch er tritt in der kommenden Saison erneut im Kreisliga-Pool an, um diese Hürde zu nehmen.

Zusätzlich zu den Qualifikationen auf Verbands- und Bezirksebene ist auch gruppenintern Positives zu vermelden. Die Nachwuchsarbeit trägt Früchte, und so steigen mit Stefan Baur (SC Tapfheim) und Maximilian Döbler (FSV Flotzheim) zum Sommer zwei junge Schiedsrichter in die Kreisliga auf. (dz)

Qualifikationen für die Saison 2019/2020

Landesliga: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) und Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg)

Bezirksliga: Manuel Lösch (TSV Nördlingen), Veit Sieber (DJK Augsburg-Lechhausen) und Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-Erlingshofen)

Kreisliga-Pool: Stefan Baur (SC Tapfheim) und Maximilian Wirkner (FC Mertingen).

