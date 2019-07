00:03 Uhr

Ersatzläufer holen den schwäbischen Meistertitel

Die Staffel der LG Donau-Ries über viermal 400 Meter feiert den Sieg im Augsburger Rosenaustadion

Mit dem Abendsportfest im Rosenaustadion in Augsburg sind die Leichtathleten der LG Donau-Ries in ein intensives Wettkampfwochenende gestartet. Den Anfang machten die Rainer Sprinter Alexander Bauer und Jana van Noord über 100 Meter. Nachdem Bauer seinen Lauf in neuer Bestzeit von 12,01 Sekunden trotz eigenwilliger Renneinteilung gewann, zeigte van Noord ihre aufsteigende Form mit Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung von 13,27 Sekunden. Im Anschluss kam es zu einer erheblichen Zeitverzögerung durch den Veranstalter, was es für alle weiteren Läufer sehr schwierig machte, sich entsprechend vorzubereiten, sodass auch die Ergebnisse darunter litten. So konnten weder Chiara Schuster über die 800 Meter (2:32,57 Minuten) noch Pia Häselhoff (beide VSC Donauwörth) über 400 Meter (63,50 Sekunden) mit ihren Zeiten zufrieden sein, während es bei Helen Henke bei ihrem ersten Start über die 1500 Meter darum ging, Erfahrung zu sammeln.

In Augsburg wurden auch die schwäbischen Meisterschaften über viermal 400 Meter ausgetragen. Hier ging die Staffel der LG Donau-Ries mit ihren Ersatzläufern an den Start – und gewann den Titel. Gerade Sebastian Bätz ist es hoch anzurechnen, dass er Samuel Ostermeier, Martin Kurnoth und Jakob Nägler unterstützte, da der 26-Jährige inzwischen in Augsburg lebt und für den VSC eigentlich „nur“ noch als Trainer tätig ist.

Ramona Schneider stellte sich bei den U23 in Friedberg im Siebenkampf bei bayerischen Meisterschaften der Konkurrenz. Sie verzeichnete dabei über die 200 Meter (27,83 Sekunden) und im Hürdensprint (15,86) neue Bestleistungen und wurde mit 3682 Punkten Achte in ihrer Altersklasse.

In drückender Hitze ging es für Marion Kleinle als einzige Starterin der LG Donau-Ries in der Altersklasse U18 zu den süddeutschen Meisterschaften nach St. Wendel/Saarbrücken. Nach vier Stunden Anfahrt startete sie motiviert in den Kugelstoßwettbewerb. Es war von Anfang an klar, dass nur mit neuer Bestleistung der Einzug ins Finale möglich ist. Dabei ließ sie sich weniger von den Temperaturen als von der ungewohnten Wettkampfsituation mit langen Wartezeiten im „Callroom“ und dem gewöhnungsbedürftigen Umgang der Athletinnen untereinander beeinträchtigen, sodass sie ihr Leistungsvermögen mit 10,56 Metern nicht abrufen konnte und im Vorkampf ausschied.

Parallel kämpften die 12- bis 15-Jährigen in Schwabmünchen bei den Kreismeisterschaften. Der Wettkampf begann mit der viermal 75-Meter-Staffel der WU14. Hier zeigten Melanie Theiner, Maaike van Noord, Veronika Baier und Marlen Lässig eine weitere Verbesserung und brachten den Staffelstab als Drittplatzierte ohne Fehler ins Ziel. Deutlich war auch der Vizemeistertitel von Janek Lässig im Diskuswurf mit 30,23 Metern. (dz)

Weitere Ergebnisse mU14: Felix Palzer: 3. Platz Ball (31,00 Meter), Ludwig Fischer: 4. Platz 75 Meter (11,43 Sekunden), wU14: Maaike v. Noord: 4. Platz Weitsprung (4,03 Meter), wU16: Carmen Schulz: 2. Platz Diskus (23,67 Meter), mU16: Enrico Stemmer: 3. Platz Diskus (21,80 Meter) und 3. Platz Speer (22,32 Meter).

