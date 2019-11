02.11.2019

Erste Niederlage für Staudheim

Winterlust Staudheim liegt mit 6:2 Punkten in der aktuellen Saison in der Oberbayernliga noch voll im Soll.

Gegen den Gaurekord von Pobenhausen haben die Winterlust-Schützen keine Chance, sie punkten aber gegen Unterstall

Von Franz Lindel

Am zweiten Wettkampftag der Luftgewehr-Oberbayernliga lud der SV Hubertus Pobenhausen zum Wettkampf. Für Staudheim war das ein schweres Los, da das Team ohne Stefan Lindel auskommen musste. Die Winterlust-Schützen traten gegen Unterstall und Pobenhausen an.

Mit dem Derby gegen Unterstall starteten die Staudheimer Schützen den Vormittagskampf. An Position fünf musste sich Robert Lehmeier gegen Willi Heckel mit 371:377 geschlagen geben. Simone Haschner bekam es mit Elisa Hörmann zu tun. Haschner zog kontinuierlich davon und gewann deutlich mit 380:353 Ringen. Jürgen Herde auf Setzplatz drei war mit seiner Gegnerin in der ersten Serie gleichauf. Ab der zweiten Serie zog sie aber an Herde vorbei und am Ende stand es 377:382. Unterstall lag somit 2:1 in Führung.

Sandra Specht schoss 100-99-99-99 – ein nahezu perfektes Gesamtergebnis von sagenhaften 397 Ringen. Somit hatte ihre Gegnerin Laura-Maria Ammler mit 390 Ringen das Nachsehen. Nun musste die Partie an Platz zwei entschieden werden. Jessica Preckel gegen Christina Ammler. Beide waren bis zum Ende der dritten Serie ringgleich. Ammler legte in der letzten Serie 96 Ringe vor, die Preckel mit 98 Ringen überbot und somit den Mannschaftssieg sicherte.

Nach dem kräftezehrenden Wettkampf am Vormittag wartete auf die Winterlust-Schützen aus Staudheim später ein noch härterer Brocken. Denn Pobenhausen stellte beim Wettkampf den Gaurekord von 1940 Ringen ein. Das war für die Staudheimer an diesem Nachmittag zu viel. Specht an Position eins gewann mit 386:385 Ringen vor Claudia Tyroller den Einzelpunkt. Preckel hatte mit 384 Ringen gegen 392 Ringe keine Chance. Herde steigerte sich auf 380 Ringe, aber sein Gegner hatte einen perfekten Nachmittag und holte mit 392 Ringen den Punkt für Pobenhausen.

Haschner schloss ähnlich wie vormittags mit 380 Ringen ab. Ihre Gegnerin (388) nahm aber den Punkt für Pobenhausen mit. An Position fünf verlor Christian Karmann mit 366:383 Ringen. Der 4:1-Sieg der Pobenhauser war somit perfekt. Der nächste Rundenwettkampf findet am 10. November in Bergheim statt.

Tabelle

1. Gundelsdorf 8:0

2. Pobenhausen 6:2

3. Staudheim 6:2

4. Olching 4:4

5. Prem 4:4

6. Unterstall II 2:6

7. Alberzell 2:6

8. Bergheim 0:8

