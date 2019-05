00:03 Uhr

Erster Titel für die LG Donau-Ries

Beim ersten Wechsel der Staffel von Jonas auf Fabian Kuznik (links) lag die LG Donau-Ries bereits in Führung. Am Ende wartete der Kreismeistertitel über 3x800 Meter auf die Buben.

Junge Sportler trotzen dem schlechten Wetter und werden Kreismeister

Von den derzeit kalten Temperaturen ließen sich die Leichtathleten der LG Donau-Ries nicht abschrecken und starteten mit der Bahneröffnung in Schwabmünchen in die Freiluftsaison. Bei maximal sechs Grad Celsius waren zwar keine Bestleistungen zu erwarten, doch konnten erste Wettkampferfahrungen gesammelt werden.

So liefen Melanie Theiner, Maaike van Noord, Viktoria Baier und Marlen Lässig zum ersten Mal in einer Sprintstaffel und meisterten die 4x75 Meter mit tollen Wechseln in einer Zeit von 47,06 Sekunden. An seine Bestleistung über 100 Meter kam Alexander Bauer (TSV Rain) in der Altersklasse U18 fast heran und lief trotz einsetzenden Schneefalls mit 12,07 Sekunden über die Ziellinie. Bei den weiblichen U-18-Athletinnen gelang es über die 100 Meter nur Pia Häselhoff vom VSC Donauwörth mit 13,52 Sekunden an ihre Leistung vom Vorjahr anzuknüpfen.

Mit kalten Fingern und ihren kalten Geräten hatten die Werfer zu kämpfen. Trotzdem steigerte sich Mia Bergmiller mit dem 500 Gramm schweren Speer auf 30,33 Meter, nur übertroffen von Paula Nägler mit 32,38 Metern, während Janek Lässig bei den M13 den 0,75 Kilo schweren Diskus auf beachtliche 28,92 Meter hinauswarf. Bei der jüngeren Altersklasse M12 überraschte Jakob Miehling (VSC Donauwörth) über die 60 Meter Hürden mit einem Sieg in 12,01 Sekunden in seinem ersten Hürdenlauf.

Abschluss des Tages bildeten die 3x800-Meter-Staffeln, die als Kreismeisterschaft gewertet wurden. Bei den Jungen U12 stellte sich für die LG Donau-Ries ein Rainer Trio der Konkurrenz.

Startläufer Jonas Kuznik setzte sich dabei in einem couragierten Lauf auf den letzten 100 Metern an die Spitze und übergab als Erster an seinen Zwillingsbruder Fabian. Der ließ hier nichts anbrennen und baute den Vorsprung auf über 70 Meter aus, sodass Schlussläufer Felix Empl das Feld von vorne dominieren konnte. Felix hielt den Vorsprung bis ins Ziel und die Rainer gewannen souverän in 8:47,90 Minuten den ersten Kreismeistertitel der Saison auf der Bahn. Den zweiten Titel holte sich die Staffel der Mädchen U16 in einer Zeit von 08:57,37 Minuten. (lg)

