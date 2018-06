vor 35 Min.

Es bleibt spannend Lokalsport

-Tippfieber: Nur fünf Punkte zwischen ersten acht Teams

Am Dienstag wurde wieder deutlich mehr gepunktet als zum Wochenstart. Nur die LG Warching blieb ohne Punkte am Dienstag, die D-Jugend der JFG Region Harburg und die Anglerfreunde Erlingshofen waren mit sieben Punkten die Tagessieger.

Dazu verholfen den Anglerfreunden auch die komplett richtig getippten Ergebnisse aus der Gruppe D. An der Spitze konnten zwar die Damen der Oberndorfer Stockschützen mit einem Punkt die Führung verteidigen, aber da die ersten acht Teams fünf Punkte auseinanderliegen, bleibt die Schlussphase unseres DZ-Tippspiels mehr als spannend.

Oberndorf Stockschützen Damen 42

RSG Fußball 41

FSV Flotzheim AH 40

TSV Oggenhof 40

Zwerg-Cochin 39

TSV Rain E 3 38

Oberndorf Stockschützen Herren 37

SV Münster Tennis 37

FC Mertingen 1. 36

TC Buchdorf Herren 1 36

TSV Monheim Fußball 36

Anglerfreunde Erlingshofen 35

Die Grottentipper 35

LERI 35

Mahlzeit 35

Donauwörther Hobbykegler 34

Die Hupfis 34

Degmayr Gartendeko 32

SRG-ND-Spitzen-SR 32

Die Lavezzis 31

TSV Rain F 1 31

VSC Donauwörth Fechten 31

Zwiebelbrot 31

Billardteam Neurieder Weg 30

TSV Diedorf Basketball 30

SV Münster Fußballherren 30

JFG Region Harburg/D-Jgd. 30

SRG-ND-Basis-SR 29

TSV Rain E 1 29

SV Döckingen 1./2. 28

Firedarters Gosheim 27

VSC Don Volleyball Herren 1 27

TSV Ziemetshausen Fußball 27

Sparkasse Neuburg 26

LG Warching 25

TSV Harburg Turnen 25

Baustelle 24

TSV Möttingen Fußball 22

You never walk alone 21

SRG-ND-Förder-SR 20

TSV Monheim Boule 17

