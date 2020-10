vor 50 Min.

FC Mertingen II sorgt für Überraschung

Die Tischtennis-Teams aus der Region kämpfen derzeit in den Bezirksklassen um Punkte.

Team schlägt die eigene Erste Mannschaft im vereinsinternen Duell

Von Reinhold Waber

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel behauptete die SpVgg Riedlingen souverän die Führung in der Damen Bezirksklasse A. Ebenfalls ungefährdet auf Platz eins bleibt in der Jungen Bezirksklasse B der SV Kaisheim, während der TTC Auchsesheim trotz eines überragenden Benjamin Moreau und eines positiven Satzverhältnisses das Spitzenspiel der Bezirksklasse A gegen Zusamaltheim verlor.

Den Sprung nach ganz oben schaffte hingegen der TSV Bäumenheim in der Jungen Bezirksklasse C mit dem 7:2 über den TV Dillingen V.

In der Männer Bezirksklasse A fuhr der TTC Auchsesheim die ersten – kampflosen – Punkte ein und schob sich ins Mittelfeld. Eine Klasse tiefer sorgte Aufsteiger FC Mertingen II für eine Überraschung mit dem 8:4 im vereinsinternen Duell mit der eigenen ersten Mannschaft.

Im Nachbarschaftsduell mit dem VfB Oberndorf musste der TSV Bäumenheim nach einem 5:0 noch einmal gehörig zittern, bis ein 7:5 ins Ziel gerettet war. Ebenfalls 5:7 unterlag die zweite Oberndorfer Mannschaft in der Bezirksklasse D Süd der SSV Höchstädt III.

In der Bezirksklasse D Nord übernahm Riedlingen II die Tabellenführung. Der TSV Rain III lag in der Dreier-Liga bei Athletik Nördlingen II zwar nach Sätzen vorn, verlor am Ende allerdings insgesamt 4:5.

Themen folgen