15:16 Uhr

FC Mertingen: Nervenstark an der Schießlinie

Mertinger Bogenschützen holen gute Platzierungen bei den schwäbischen Meisterschaften in Füssen.

Die Bogenschützen des FC Mertingen haben an ihre Erfolge von der Gaumeisterschaft angeknüpft und bei der schwäbischen Meisterschaft in Füssen gute Platzierungen erzielt. Trotz langer Anfahrt zeigte die Jugend der Mertinger Bogenschützen erneut, dass sie auch in Stresssituationen ihre Leistung abrufen kann. Geschossen wurden zwei Durchgänge mit jeweils 30 Wertungspfeilen auf eine Distanz von 18 Meter.

Astrid Arendarik, Recurve Jugend weiblich, sicherte sich mit einem Vorsprung von 134 Ringen Platz eins und somit den Titel. In der Klasse Recurve Schüler A weiblich erkämpfte sich Franziska Feistle Platz zwei und darf sich Vizemeisterin nennen. „Als ich im ersten Durchgang auf Platz drei war, habe ich in der Pause mit meinem Betreuer Stefan Schütz besprochen, wie ich ein besseres Ergebnis erzielen kann, und siehe da, es hat geklappt“, freute sie sich nach dem Wettkampf.

Teaminterner Zweikampf beim FC Mertingen

In der Klasse Recurve Jugend lieferten sich Johannes Späth und Valentin Scharbert einen vereinsinternen Schlagabtausch, den am Ende Johannes für sich entscheiden konnte und den dritten Platz erreichte. Für Valentin, der Vierter wurde, war es die erste Teilnahme an einer Bezirksmeisterschaft in der Halle. „Ich fühlte mich wie im Training, da ich einen tollen Schlagabtausch mit meinem Vereinskollegen Johannes hatte, es hat richtig viel Spaß gemacht“, resümierte er.

Debütant Felix Mayer, Recurve Schüler A, erreichte Platz fünf. Er zeigte sich damit – angesichts seiner ersten Meisterschaftsteilnahme – sehr zufrieden: „Es ist ein tolles Gefühl mit den besten Schützen aus ganz Schwaben an der Schießlinie zu stehen.“ Lea Meitinger, Recurve Juniorinnen, überzeugte erneut mit einem Top-Ergebnis und wurde in ihrer Klasse mit 526 Ringen schwäbische Meisterin. Auch sie zeigte sich „sehr stolz“ auf ihr Ergebnis. Peter Arendarik, Recurve Herrenklasse erreichte Platz elf und Stefan Schütz, Recurve Master, sicherte sich Platz neun in seiner Klasse.

Die Mertinger Bogenschützen warten nun gespannt auf die Qualifikationsringzahlen für die bayerische Meisterschaft in Augsburg. (dz)

