26.07.2019

FC Mertingen feiert gelungenen Einstand

Der Aufsteiger setzt sich gegen den FC Günzburg mit 2:0 durch. Der TSV Rain II holt gegen Stätzling mit 0:0 zumindest einen Punkt.

Einen ziemlich perfekten Spieltag erlebte der FC Mertingen in seinem ersten Bezirksliga-Spiel überhaupt: Gegen den FC Günzburg feierte der FCM einen 2:0-Sieg. Mit einem Punkt und null Toren musste sich dagegen der TSV Rain II zufriedengeben.

FC Mertingen – FC Günzburg 2:0 (1:0). Alles war perfekt angerichtet für das erste Bezirksliga-Spiel der Vereinsgeschichte des FC Mertingen. Über 300 Zuschauer, ein perfekter Platz, französische Gäste aus der Partnergemeinde St. Pazanne und Einlaufkinder wie in der Bundesliga – da spielte sogar der Regen keine Rolle. Die Mertinger begannen sehr engagiert, sodass Spielertrainer Schuster in der 5. Minute die erste Torchance hatte. Nach zehn Minuten hätte es 1:0 stehen müssen. Max Fitz fing einen Ball des Gästekeepers ab, passte zu Schuster, der aber am super reagierenden Gästekeeper Kuchenbauer scheiterte. Nur drei Minuten später konnten die Fans aber jubeln. Fitz schoss den Ball aus 16 Metern unhaltbar ins rechts Toreck. Der FCM blieb weiter am Drücker. Wenig später wurde Fitz in aussichtsreicher Position in letzter Sekunde gestört. Den Mertingern gelang es, die Gäste früh zu stören. Die wenigen Chancen wurden jeweils gut geblockt. Die einzige gute Chance für die Gäste vergab Casamayor in der 27. Minute freistehend nach einem Freistoß.

Oliver Boldi schießt das Tor zum 2:0

Sofort nach der Pause hatte der FCM die Riesenchance zum 2:0. Andre Stengel war rechts außen durch, spielte kurz vor der Torauslinie zurück, jedoch war keiner seiner Sturmkollegen zur Stelle. Die einzige Gästechance vergab in der 70. Minute Christoph Wachs, er schoss aus sechs Metern drüber. Die Gäste warfen in den letzten zehn Minuten alles nach vorne, was Räume für den FCM ergab. Die Heimelf nutzte dies sofort, der eingewechselte Spingler kam über die linke Außenbahn, verzögerte etwas bis Kollege Boldi in Position gelaufen war, legte dann mustergültig quer und Boldi, der in allen Klassen von der B-Klasse bis zur Bezirksliga für den FCM auflief, jagte den Ball mit links unhaltbar zur Entscheidung in die Maschen.

Der Schlusspunkt des Spiels war die Rettungsaktion von FCM Kapitän Heckmeier auf der Linie nach einem Abpraller seines Keepers. (fcm)

FC Mertingen: Brazinskas, Wagner, Heckmeier, Link (66. Christian Langhammer), Schweihofer, Schroll, Kling, Mauch, Schuster, Stengel (75. Spingler), Fitz (83. Boldi)

Tore: 1:0 Max Fitz (12.), 2:0 Oliver Boldi (84.) Zuschauer: 320

TSV Rain II – FC Stätzling 0:0. Ein durchschnittliches Bezirksligaspiel endete letztlich mit einem leistungsgerechten 0:0. Rains neuer Trainer Markus Kapfer brachte mit Lukas Scheitler nur einen Neuzugang. Beide Mannschaften waren zunächst auf Ballsicherung bedacht. Nach acht Minuten ein Schock für die Gäste: Franz Losert mußte verletzungsbedingt aus der Partie genommen werden – für ihn kam Luigi Manfreda. Dennoch kam der FC besser ins Spiel und hatte mehr Ballbesitz. Rain gestaltete mit zunehmender Spieldauer das Match offen, wobei sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte. Offensivaktionen waren nur selten zu sehen. Gefahr für das von Stefan Besel gehütete Tor entstand nur durch Standardsituationen.

TSV Rain findet "selten die richtigen Mittel"

Auch in Halbzeit zwei ließen beide Teams nicht viel zu. Ein Schuss von David Pickhard, den der Gästekeeper ohne Probleme parierte, war die einzige Ausbeute. In der 72. Minute setzte Kapitän Michael Haid mit einem genialen Pass Michael Krabler in Szene und dieser tauchte alleine vor Deniz Eryildirim auf. Der Keeper hielt mit Glück und Geschick seine Farben aber im Spiel. Nur eine Zeigerumdrehung später hatte David Pickhard abermals die Führung auf dem Fuß – wieder rettete der Keeper. Die Schlussviertelstunde war hart umkämpft – kein Team wollte jetzt noch als Verlierer vom Platz gehen. In der letzten Minute hatte Stätzling durch Edin Ganibegovic den Siegtreffer vor Augen. Der Ball kullerte aber um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Fazit von Trainer Kapfer: „Wir haben gegen eine gut organisierte Mannschaft nur selten die richtigen Mittel gefunden. Dennoch bin ich mit dem Spiel meiner Truppe und mit dem Ergebnis letztlich zufrieden.“ (hai)

TSV Rain II: Besel, Haid, Hackenberg, Spieler, Miehlich, Pickhard, (ab 83. Hippele), Krabler, Avdic, (ab 85. Wilsch), Drabeck, Talla, (ab 60. Holler), Scheitler Zuschauer: 100

