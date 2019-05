00:03 Uhr

Feldheim kann keine Schützenhilfe leisten

0:1-Niederlage besiegelt Rehlings Abstieg. Nach der 1:3-Pleite Münsters kann auch das Sportgericht nicht mehr helfen

Drama am letzten Spieltag in der Kreisliga Ost: Durch die 0:1-Niederlage des SV Feldheim in letzter Minute konnte sich Gegner Lechhausen drei Punkte sichern und den Relegationsplatz behalten. Den hätte bei einem Remis der TSV Rehling ergattert, der gegen den SV Münster seine Hausaufgaben machte und 3:1 gewann. Dadurch steht Rehling als zweiter Absteiger fest. Durch die Niederlage des SVM kann nun selbst das Sportgericht nicht mehr helfen, das noch darüber entscheiden muss, ob Münster nachträglich Punkte aus dem Spiel gegen Pöttmes gutgeschrieben bekommt. Es wird darüber entschieden, ob ein Pöttmeser Kicker möglicherweise gar nicht hätte spielen dürfen (DZ berichtete).

(0:0). In letzter Spielminute erzielten die Gäste aus Lechhausen mit einem doppelt abgefälschten Schuss das Tor des Tages zum 1:0-Auswärtssieg in Feldheim. Der Jubel war entsprechend groß, bedeutet doch dieser Treffer den Verbleib auf Tabellenplatz zwölf und somit die Berechtigung zur Teilnahme an der Relegation. Die stark dezimierte Heimelf versuchte im letzten Spiel des scheidenden Trainers André Fuchs noch einmal alles und wollte die Punkte in Feldheim lassen. Letztendlich wurden aber zu wenige gefährliche Möglichkeiten herausgespielt, und je länger die Partie dauerte, desto mehr Druck bauten die Gäste auf. Die größten Gelegenheiten auf einen Treffer hatten bis zum Tor des Tages Jolko Liedtke mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (70.) sowie Stefan Stronczik, dessen Schuss René Fuchs gerade noch entschärfen konnte (85.). Die Gäste versuchten bis zum Schluss alles und belohnten sich in letzter Minute mit dem 0:1. (svf)

(1:1). Die Rehlinger hatten selbst alles getan, um den Abstieg doch noch zu verhindern.

Zwar gingen die Münsterer nach einem fatalen Ballverlust des TSV durch ein Tor von Marvin Osman mit 1:0 in Führung (21.). Doch die Rehlinger drehten das Spiel und kamen durch Tore von Marco Baur (33.), Yusuf Aktürk (61.) und Benedikt Amler (89.) zu einem sicheren 3:1-Erfolg. (an)

