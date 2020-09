vor 60 Min.

Feldheim startet mit richtungsweisendem Spiel

Die Elf von Trainer-Rückkehrer André Fuchs erwartet die TSG Untermaxfeld

Am Sonntag startet nun auch der SV Feldheim in die restliche Saison der Kreisliga Ostschwaben. Der Gegner im ersten Punktspiel hat es gleich in sich: Die TSG Untermaxfeld muss ebenso wie der SVF in der Tabelle nach unten schauen. Im ersten Punktspiel gelang der TSG ein Unentschieden gegen den Tabellenführer Aichach.

SVF-Coach André Fuchs, der in der Corona-Pause zusammen mit Torhüter Rene Fuchs zurück nach Feldheim wechselte, ist gewarnt: „Untermaxfeld war im Spiel gegen Aichach fit und bissig in den Zweikämpfen, da erwartet uns ein richtig schwerer Brocken.“ Fuchs, der von Robert Leinfelder übernahm, hadert noch mit der langen Vorbereitung: „Unsere Testspielergebnisse waren anders als erwartet. Hinzu kommt noch Verletzungspech, was sich mit dem Bänderriss im Sprunggelenk von Mario Edel verschärft hat. „Trotzdem freuen wir uns, dass es wieder um Punkte geht. Ich hoffe, dass alle in der Mannschaft verstanden haben, dass es bei uns um den Abstieg und nicht um schönen Fußball geht. Wir müssen in dem Spiel alles in die Waagschale werfen und läuferisch eine Schippe zulegen, sonst werden wir nichts holen.“ (sib)

