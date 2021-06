Floorball

25.06.2021

Schlusssirene für Bundesliga-Floorball in Donauwörth

Plus Der SV Nordheim verlässt Donau Floorball, die Spielgemeinschaft mit dem ESV Ingolstadt. Damit gibt es keine Zweitliga-Mannschaft mehr in Nordheim. Über die Hintergründe.

Von Christof Paulus

Der SV Nordheim spielt in der kommenden Saison nicht mehr in der zweiten Floorball-Bundesliga. Das hat Pressesprecherin Stephanie Sedelmeier mitgeteilt. Demnach verlässt der SV Nordheim die Spielgemeinschaft mit dem ESV Ingolstadt und dem SV Haunwöhr, die als Donau Floorball seit 2018 in der zweiten Liga gespielt hatte. In dieser Zeit hatte der SV Nordheim unter anderem mit Nils Sedelmeier einen Junioren-Nationalspieler und Donauwörther Sportler des Jahres hervorgebracht. Offen ist noch, wie es für ihn und die anderen Zweitliga-Spieler des SV Nordheim nun weitergeht.

