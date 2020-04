vor 50 Min.

Floorballer rüsten sich für neue Saison

Der neue Cheftrainer der SG aus Ingolstadt/Nordheim kommt aus dem Profisport.

Abseits der Öffentlichkeit hat Donau Floorball an einem neuen Gerüst für die Saison 2020/21 gezimmert. In mehreren Videokonferenzen arbeiteten die Männer der ersten Donau Floorball Herrenmannschaft gemeinsam mit der Abteilungsleitung des ESV Ingolstadt und des SV Nordheim an einer strukturellen und organisatorischen Neugestaltung.

Ehemaliger Eishockeyprofi wird neuer Trainer

Wichtigste Änderung ergab die Neubesetzung des Trainerteams für das Herrenteam. Nach dem die langjährigen Trainer Roger und Sedelmeier ihren Rücktritt angekündigt hatten, übernimmt ab sofort Jean-Francois Boucher den Posten des Cheftrainers. Der 34-jährige Deutsch-Kanadier verfügt als ehemaliger Profi des ERC Ingolstadt (von 2008 bis 2009 und 2012 bis 2015) und der Kölner Haie (von 2015 bis 2018) über ausgezeichnetes Wissen und Erfahrungen im Mannschaftssport. Darüber hinaus verfügt der ehemalige Eishockeyprofi über ein breites sportliches Netzwerk. So gelang Boucher gleich zu Beginn seines Engagements für Donau Floorball eine überzeugende Kooperation mit Sebastian Mahr. Der 31-jährige Profi-Triathlet, Coach und Blogger bei DonauRun unterstützt Donau Floorball zukünftig als Physis- und Fitnesscoach.

Entscheidungen zum Spielbetrieb stehen noch aus

Armin Sedelmeier und Florian Roger werden als Abteilungsleiter in den Floorballabteilungen der Stammvereine SV Nordheim und ESV Ingolstadt weiter aktiv sein. Nachdem die Corona-Krise auch die Floorballsaison im März abrupt beendet hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch weitestgehend offen, wie sich der Spielbetrieb ab September in der zweiten Floorball Bundesliga gestaltet. Erste Gespräche mit dem Dachverband und den beteiligten und aufstiegswilligen Teams fanden statt. Mit abschließenden Entscheidungen des Dachverbandes ist erst in einigen Wochen zu rechnen. (pm)

