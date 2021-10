Oberndorf holt den ersten Sieg

Die Damen des VfB klettern mit dem ersten Drei-Punkte-Spiel ins Mittelfeld der Tabelle. Für die Wörnitzsteiner Teams war das Wochenende nicht erfolgreich

Wörnitzstein verliert unglücklich in Burgau, Oberndorf beendet Pleitenserie und Pause.

Am Ende hätte eigentlich keine Mannschaft den Sieg verdient, aber der Tabellenzweite nutzte zwei Standardsituationen zum glücklichen Erfolg.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein schwaches Spiel beider Mannschaften, das sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Burgau ging in der 19. Minute praktisch aus dem Nichts in Führung, als Sarah Walter einen Abpraller nach einem Eckball verwertete. Keine Minute später fiel der genauso überraschende Ausgleich: Sarah Hörmann musste den Ball nach einem Burgauer Abwehrfehler nur noch ins leere Tor schieben. Kurz darauf setzte sich SVW-Stürmerin Michelle Müller am Strafraum durch, zielte jedoch etwas zu hoch (27.). Dem erneuten Führungstreffer ging ein aus SVW-Sicht unberechtigter Freistoß voraus. Veronika Jakl war das egal, sie traf nach 42 Minuten zum 2:1.

Nach der Pause spielte sich die Begegnung nur noch in der Burgauer Hälfte ab, doch gegen die kompakte und kompromisslose Defensive konnten nur wenige Chancen herausgespielt werden. So lenkte Torhüterin Tessa Belandt einen Freistoß von Sandra Melan gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte (55.). Burgau verpasste beim einzigen Konter die mögliche Entscheidung (75.). Die größte Chance zum verdienten Ausgleich gab es in der Schlussminute: Melan spielte einen Traumpass auf Laura Weiß, die plötzlich alleine vor Belandt auftauchte. Doch ihr Schuss ging um Zentimeter am Pfosten vorbei. (svw)

Wörnitzstein Wolfinger, M. Wenninger, Rupprecht, Böld, J. Wenninger, Weiß, Moll, Melan, Bruckmeier, Müller (70. Gunzner), Hörmann

Tore 1:0 Walter (19.), 1:1 Hörmann (20.), 2:1 Jakl (42.)

Bei den Damen des VfB Oberndorf ist der Knoten geplatzt. Nach einer zweiwöchigen Pause stand am Ende des Spiels am vergangenen Samstag der erste Dreier auf dem Konto. Vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse kam die Heimmannschaft gut ins Spiel und versuchte den Gästen so wenig Spielanteile wie möglich zu geben. Chancen waren zu diesem Zeitpunkt eher Mangelware.

Mitte der ersten Halbzeit kamen dann auch die Gäste besser ins Spiel, aber Torhüterin Annika Wörle, die wieder mal einen Glanztag erwischte, parierte ausgezeichnet. Nach dem Wiederanpfiff taten sich die Damen des VfB erst schwer gegen die spielstarke Gästemannschaft, fingen aber kein Tor.

Anschließend kämpfte sich die Heimmannschaft wieder zurück ins Spiel und kam zu einigen Chancen. Das Tor des Tages fiel in der 77. Minute, als Rebecca Rudat nach einem Freistoß von Jana Löhle der Torhüterin keine Chance ließ. Im Anschluss hatte der VfB Oberndorf sogar noch die Chance, die Führung zu erhöhen, doch der Schuss ging an den Pfosten. Gleiches Pech dann für die SG Sielenbach/Inchenhofen auf der anderen Seite, als sie in der Schlussminute einen Schuss an die Querlatte setzten. (vfb)

Die Reserve des SVW kommt unter die Räder und bleibt punktlos am Tabellenende. Sarah Schroeppel trifft für Alerheim dreifach, das Ehrentor zum zwischenzeitlichen 1:5 erzielt Anne Sommer. (dz)