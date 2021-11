Wörnitzstein beendet Negativserie

Hörmann und Gunzner schießen den SVW zum Sieg. Für Oberndorf und den SVW II setzt es jedoch Niederlagen ohne eigenen Torerfolg

Wörnitzstein gelingt endlich wieder ein Sieg, Oberndorf bleibt ohne Glück.

Nach drei sieglosen Spielen gelang den Wörnitzsteiner Damen aufgrund einer starken ersten Halbzeit ein verdienter Heimerfolg. In den ersten 45 Minuten war die Heimelf deutlich überlegen und hatte die erste Chance durch Michelle Müller, doch die gute Torhüterin Edith Sommerfeld parierte (12.). Kurz darauf fiel der Führungstreffer: Sandra Melan flankte einen Freistoß genau auf Sarah Hörmann, und deren Kopfball landete unhaltbar im Kreuzeck (15.). Wenige Minuten später folgte das 2:0. Melan spielte den Ball in den Lauf von Hannah Gunzner, und die ließ Torhüterin Sommerfeld keine Abwehrchance (18.). Nach einer guten halben Stunde hatte Müller die Gelegenheit zum dritten Treffer, spitzelte den Ball aber knapp am Tor vorbei. Anschließend lenkte Sommerfeld einen Schuss von Melan gerade noch um den Pfosten. Mit der ersten Chance trafen die Gäste kurz vor der Pause zum glücklichen Anschlusstreffer. Ein weiter Ball wurde unglücklich verlängert, und Stephanie Maletzko traf frei stehend vor Torhüterin Corina Wolfinger (45.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker und drängten auf den Ausgleich. Dabei boten sich dem SVW immer wieder Konterchancen. So schoss Laura Weiß aus 16 Metern knapp am Tor vorbei (52.). Mitte der zweiten Halbzeit scheiterte Weiß an der Torhüterin, und der Nachschuss von Julia Bruckmeier wurde von einer Verteidigerin abgeblockt (67.). Wehringen blieb zwar weiterhin feldüberlegen, konnte sich jedoch keine klaren Chancen herausspielen. Nur bei einigen wenigen Standardsituationen wurde es im Wörnitzsteiner Strafraum gefährlich. So blieb es am Ende beim wichtigen Heimsieg. (svw)

Wörnitzstein Wolfinger, M. Wenninger, Rupprecht, Böld, J. Wenninger, Gunzner, Weiß, Melan, Bruckmeier, Müller, Hörmann

Tore 1:0 Sarah Hörmann (2.), 2:0 Hannah Gunzner (18.), 2:1 Stephanie Maletzko (46.)

Stark ersatzgeschwächt mussten sich die Damen des VfB Oberndorf den Gästen aus Baiershofen geschlagen geben. Nach dem 0:1 durch Sonja Mayer in der 19. Minute mühte sich die Heimmannschaft nach Kräften, wobei aber klare Chancen Mangelware blieben. Auch nach der Pause war zuerst der VfB am Drücker, jedoch taten sich die Offensivspielerinnen schwer, an der starken Abwehr um Kerstin Schönheits vorbeizukommen.

Sowieso schon vom Verletzungspech verfolgt, mussten dann auch Steffi Römer und Tessa Behrens verletzt vom Platz. Als die Hausherrinnen gegen Ende des Spiels alles auf eine Karte setzten, wurden sie von den Gästen zweimal lehrbuchmäßig durch Mayer zum 0:2 und 0:3 ausgekontert. (vfb)

Zwei Spielerinnen reichten Deiningen, um die SVW-Reserve fast alleine abzuschießen: Pia Häckel mit sechs und Navina Brendle-Ritzal mit drei Treffern schraubten das Ergebnis beinahe alleine auf zweistellige Höhen, Celina Peppel steuerte zwischenzeitlich das 0:5 bei. (dz)