Wörnitzsteinerinnen im Pech

Bei der 2:4-Pleite in Ottobeuren sind die Gäste nah dran am 3:3. VfB verliert auch

Ohne Punkte sind die höherklassigen Frauenfußball-Teams aus der Region am vergangenen Spieltag geblieben. Wörnistzstein und Oberndorfs kassierten Auswärtsniederlagen.

(2:1). Die Gäste kamen von Beginn an auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz nicht zurecht. Dabei wurde der Heimelf das Toreschießen aber auch zu einfach gemacht und vorne wurden zu wenig Torchancen genutzt. In der ersten halben Stunde passierte recht wenig. Doch in den letzten zehn Minuten vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Erst hatte auf Wörnitzsteiner Seite Julia Bruckmeier gleich zweimal die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber jeweils an Torhüterin Amelie Bail. Direkt im Gegenzug das 1:0, als Anna Binzer eine zu kurze Abwehr aus 16 Metern direkt nahm und genau ins Eck traf (36.). Bereits drei Minuten später fiel der Ausgleich. Michelle Müller schob den Ball nach einem Zuspiel von Bruckmeier über die Linie. Kurz vor drei Pause gelang Ottobeuren nach einem schnell ausgeführten Freistoß die erneute Führung. Den Schuss von Jacqueline Jeske konnte Torhüterin Corina Wolfinger nur nach vorne abprallen lassen und der Nachschuss von Franziska Lorenz prallte von der Unterkante der Latte über die Linie (44.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel konnte die einschussbereite Michelle Müller gerade noch von einer Verteidigerin gestoppt werden. Dann erhöhte Ottobeuren durch ein Kontertor von Silvana Eberle auf 3:1 (63.). Doch schon zwei Minuten später erzielte Müller den Anschlusstreffer, als sie eine Hereingabe ins lange Eck spitzelte. Im Anschluss an einen Eckball Pech für die Gäste, als der Schuss von Hannah Gunzner von der Latte ins Feld zurücksprang und auch beim anschließenden Gedränge im Fünfmeterraum fand der Ball nicht den Weg ins Tor (69.). Die nächste gute Chance hatte Sarah Hörmann, die jedoch nur das Außennetz traf (83.). Zwei Minuten später wurde Lara Rupprecht im Strafraum am Fuß getroffen, doch der Schiedsrichter sah kein Foul. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff traf Lorenz zum entscheidenden 4:2. (svw)

Wörnitzstein Wolfinger, Wenninger, Rupprecht, Böld, Wenninger, Moll (53. Gunzner), Weiß, Melan, Bruckmeier (53. Holler), Müller, Hörmann.

(1:0). Eine etwas unglückliche Niederlage mussten die Damen des VfB Oberndorf hinnehmen. Der Tabellenführer schien gleich zu Beginn überrascht über die starke kämpferische Leistung des VfB und fand schlecht ins Spiel. In der 15. Minute ließ die Heimtorhüterin einen Freistoß von Jana Löhle hinter die Torlinie abprallen, was aber vom Schiedsrichter nicht gesehen werden konnte. Durch die konsequente Defensivarbeit blieben die Damen des VfB weiter am Drücker, jedoch konnten die wenigen Chancen nicht verwertet werden – und steckt man im Tabellenkeller fest, kommt oft das Pech hinzu. So auch in der 30. Minute, als nach einer scharfen Ecke des CSC der Ball unglücklich von einer Oberndorfer Abwehrspielerin ins eigene Tor sprang. In der zweiten Halbzeit kam dann die Heimelf besser ins Spiel und VfB-Torhüterin Annika Wörle bewies wieder mal ihre Klasse. Nachdem die Gäste unbedingt einen Punkt mit nach Hause nehmen wollten, warfen sie gegen Ende des Spiels alles nach vorn. So fiel in der Schlussminute durch einen Konter das entscheidende Tor für den Tabellenführer. (vfb)