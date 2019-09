vor 20 Min.

Für Rain gibt es gegen Illertissen nur ein Ziel

TSV-Trainer Alexander Käs fordert im schwäbischen Duell mit Illertissen einen Sieg. Jedoch kann er personell nicht aus dem Vollen schöpfen.

Von Michael Ruisinger

Seit sieben Spielen wartet der TSV Rain in der Regionalliga Bayern auf einen Sieg. In diesem Zeitfenster gelang den Rainern nur in Memmingen (1:1) und im Heimspiel gegen Buchbach (0:0) eine Punkteteilung. Nach dieser mageren Ausbeute ist das Team von Alexander Käs und Co-Trainer Johannes Müller am Samstag ab 14 Uhr gegen den schwäbischen Rivalen FV Illertissen mehr denn je gefordert.

Mittlerweile Tabellenletzter

Durch den 2:0-Heimsieg im Nachholspiel unter der Woche gegen Eichstätt reichte nämlich der SV Heimstetten die rote Laterne an Rain weiter. Will der TSV den Anschluss an das hintere Mittelfeld nicht ganz aus den Augen verlieren, müssen heute drei Punkte her.

Käs war vor allem mit der Leistung seiner Mannschaft im letzten Spiel beim FC Augsburg II (1:2) sehr unzufrieden: „Dies habe ich meiner Mannschaft deutlich zu verstehen gegeben und von ihr eine deutliche Steigerung gefordert“, so der Rainer Übungsleiter.

Käs redet auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fordert von seiner Mannschaft heute einen Sieg: „In unserer jetzigen Lage ist es egal, gegen wen wir spielen. Es zählen nur mehr Ergebnisse.“

Fragezeichen hinter Bär

Der Coach kann aber heute nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben den noch nicht von ihren Verletzungen genesenen Julian Brandt und Marco Zupur muss Käs heute auf zwei, vielleicht sogar drei Akteure verzichten. Besonders schmerzt das Fehlen des zweikampfstarken Michael Knötzinger, der nach seiner fünften Gelben Karte automatisch gesperrt ist. Außenverteidiger Andreas Götz befindet sich im Urlaub.

Zumindest die Hoffnung auf einen Einsatz besteht bei Mittelfeldakteur Maximilian Bär, der sich im Training eine Oberschenkelverletzung zuzog. Die Kaderplätze von Götz und Knötzinger werden von Michael Krabler und Blerand Kurtishaj eingenommen. Letzterer konnte am vergangenen Sonntag nach seinem dreiwöchigen Urlaub im Bezirksliga-Team überzeugen und steuerte beim 3:1-Derbysieg gegen Mertingen zwei Tore bei.

Krug trug einst das Rainer Trikot

Über den Gegner Illertissen wollte Alexander Käs gar nicht so viel reden: „Ich konzentriere mich ausschließlich auf mein Team, und da habe ich genügend zu tun.“ Der FVI verfügt über eine sehr gefestigte Mannschaft, bei der die Mischung aus älteren, erfahrenen Spielern und den sehr jungen Akteuren stimmt. Trainer ist der ehemalige Erfolgscoach des BC Aichach, Marco Küntzel.

Ein Wiedersehen gibt es heute mit Benedikt Krug. Der mittlerweile 24-Jährige war in der Saison 2015/2016 für den TSV Rain aktiv. Der heutige Gast im Georg-Weber-Stadion belegt aktuell den elften Tabellenplatz mit 14 Punkten. Die letzten beiden Spiele gewann der FVI: Dem 3:1-Überraschungserfolg bei der SpVgg Greuther Fürth II folgte der 2:0-Heimerfolg gegen Wacker Burghausen. An die Leistungen aus diesen beiden Spielen will Küntzel in Rain anknüpfen: „Wir sind derzeit in der Lage, jedem Gegner wehzutun.“

