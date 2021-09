Altisheim will gegen den SVDE nachlegen

Spielvereinigung im Aufwärtstrend, Donaumünster dagegen hat zuletzt zweimal verloren

Altisheim will den Schwung aus den vergangenen beiden Spielen mitnehmen und zu Hause im Derby gegen Donaumünster unbedingt erneut punkten. Der SVDE dagegen musste zuletzt zwei Pleiten verkraften und hofft im Derby auf die Wende. Der TSV Wemding muss am Sonntag nach dem Sieg in Holzkirchen erneut auswärts antreten.

Nach holprigem und glücklosem Saisonstart hat sich die SpVgg Altisheim mit zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen befreit. „Wir haben uns diese Punkte hart erarbeitet. Die Mannschaft macht es immer besser und wird von Spiel zu Spiel stabiler und macht weniger Fehler. Wir haben zuletzt einen hohen Aufwand betrieben und uns diese vier Punkte absolut verdient“, sagt Trainer Johannes Hanfbauer, der mit seiner Mannschaft am Sonntag den SV Donaumünster zum Derby erwartet. Der SVDE befindet sich aktuell eher im Abwärtstrend, zuletzt gab es zwei Niederlagen in Serie. „Am Ende war die Niederlage gegen Tabellenführer Maihingen natürlich verdient. Bis zum 1:3 war es eine enge Kiste, danach haben wir leider überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden“, so Spielertrainer Jürgen Sorg, der gegen Altisheim auf die Wende hofft: „Altisheim hat eine gute und junge Mannschaft, die nach einem schwachen Start jetzt gut in die Saison gefunden hat. Aber wir fahren dort natürlich hin, um das Spiel zu gewinnen.“ Das wiederum will die Heimelf mit allen Mitteln verhindern: „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, sondern müssen weitermachen. Donaumünster gehört nach wie vor zu den Mannschaften, die im oberen Drittel der Tabelle landen können. Aber wenn wir es schaffen, unseren Plan umzusetzen und uns auf unser Spiel konzentrieren, können wir auch gegen Donaumünster punkten“, so Hanfbauer. (wip)

(Sonntag, 15 Uhr).

Das zweite Auswärtsspiel in Folge hat das Team von Trainer Jens Meckert morgen vor sich. Nach dem 2:1-Derbysieg in Holzkirchen am Sonntag war die Stimmung unter der Woche gut. „Mit einem sehr kleinen Kader haben wir ein starkes Spiel gezeigt und verdient gewonnen“, meint der TSV-Coach rückblickend. Diese Mannschaftsleistung möchte er nun auch bei der Dillinger Stadtteilelf bestätigen. „Das ist eine gute Truppe mit viel Geschwindigkeit, vor allem in der Offensive mit enormer Qualität“, weiß Meckert. Der SV ist vor zwei Jahren mit mehr als 100 erzielten Toren aufgestiegen und hat in der abgebrochenen Saison souverän den Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft. „Wir gehen das Spiel mit breiter Brust an“, zeigt sich Meckert zuversichtlich. „Jetzt entscheidet sich langsam, wohin sich die Saison für uns entwickelt.“ Für die morgige Aufgabe hat er wieder etwas mehr personelle Alternativen als zuletzt zur Verfügung. (unf)