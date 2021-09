Fußball

vor 50 Min.

Auch der Nachwuchs im Donau-Ries-Kreis darf nun wieder ran

Plus Am Wochenende starten die ersten Jugend-Teams in der Region in die neue Spielzeit. Über die Auswirkungen der Pandemie und die Ambitionen der Top-Teams.

Von Christof Paulus und Thomas Unflath

Die Folgen der Pandemie, so heißt es oft, haben besonders die Jüngeren stark getroffen. Gemeint ist dabei aber weniger der gesundheitliche Aspekt. Es geht vielmehr um die Einschränkungen in Sachen Schule oder im Freizeitbereich. Zu Letzterem gehört der Sport, wie etwa Fußball. Während bei den Erwachsenen das Leder mittlerweile seit einigen Wochen wieder rollt, steht nun auch bei den Nachwuchskickern der Neustart kurz bevor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen