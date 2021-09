Wörnitzstein setzt auf die Heimstärke

Der Aufsteiger will seine gute Bilanz vor eigenem Publikum auch gegen den Tabellenvorletzten Pöttmes ausbauen. Mertingen dagegen erwartet den nächsten starken Gegner

Ungeschlagen und ohne Gegentor – so lautet die beeindruckende Heimbilanz des SV Wörnitzstein-Berg. Das soll auch nach der Partie gegen Pöttmes so bleiben. Mertingen geht dagegen als Außenseiter zu Hause in die Partie gegen den Aufstiegsaspiranten Meitingen.

(Samstag, 15 Uhr)

Nach zuletzt sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat der SV Wörnitzstein an Selbstvertrauen gewonnen. „Man merkt schon, dass meine Mannschaft nach den Erfolgen eine breite Brust hat, nicht die Geduld verliert und sich mehr zutraut als zu Beginn der Saison“, sagt SVW Trainer Bernd Taglieber. Vor allem die starke Defensive war zuletzt immer wieder der Erfolgsgarant. „Wir sind fit und relativ gut eingespielt. Zudem verteidigen wir als Kollektiv von vorne nach hinten aktuell sehr gut“, so Taglieber, der auch am Sonntag zu Hause gegen Mitaufsteiger Pöttmes wieder punkten möchte: „Wir spielen zu Hause, und bisher sind wir da eine echte Macht, ungeschlagen und ohne Gegentor. Wenn wir es erneut schaffen, kompakt zu stehen, unsere Chancen zu nutzen und ruhig zu spielen, dann werden wir auch am Sonntag wieder punkten“, so Taglieber.

(Sonntag, 15 Uhr)

„Mit Aindling vergangene Woche, jetzt Meitingen sowie Tabellenführer Ecknach nächste Woche haben wir ein straffes Programm mit richtig starken Gegnern vor uns. Allerdings hat die Saison bereits gezeigt, dass in der Bezirksliga jeder jeden schlagen kann. Deshalb sehe ich uns da nicht chancenlos“, sagt Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster vor der Partie gegen den TSV Meitingen, der auch in diesem Jahr wieder zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Allerdings konnte der TSV in dieser Saison auch nicht rundum überzeugen, und so steht das Team aktuell nur auf Platz fünf. Ein Ausrufezeichen setzte Meitingen aber ausgerechnet vergangene Woche, als man den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Ecknach mit 2:1 besiegen konnte. Folglich ist auch der FC Mertingen zu Hause in der Außenseiterrolle, doch der FCM will alles daransetzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen und vor allem selbst nach längerer Durststrecke wieder zu punkten. „In der vergangenen Saison haben wir uns gegen die Spitzenteams häufig besser geschlagen als gegen die direkte Konkurrenz“, so Schuster. So hoffe man, dass dies eventuell auch am Sonntagnachmittag so sein wird.