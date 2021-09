Die Frauenfußball-Saison in der Region Donauwörth startet

Einen Monat nach den Männern starten die Damen des SV Wörnitzstein und des VfB Oberndorf. Für alle Teams im Seniorenbereich gilt das gleiche Ziel: Klassenerhalt.

Eine Hochburg des Frauenfußballs ist die Region Donauwörth weiterhin nicht: Nur zwei Vereine haben Damenteams gemeldet, der SV Wörnitzstein-Berg tritt in der Bezirksoberliga, der Kreisliga und der C-Jugend an, der VfB Oberndorf in der Bezirksliga und hat ein Förderteam des Programmes „Ballbina kickt“ des Bayerischen Fußballverbandes. Vor rund 18 Monaten machte zudem die Corona-Pandemie Training und Spiele lange Zeit unmöglich. Eine harte Zeit für den Frauenfußball, möchte man meinen. Doch in gewisser Weise haben die Teams von der Pause sogar profitiert, teilen Vertreterinnen aus Oberndorf und Wörnitzstein mit.

Alle drei Teams sind entweder sportlich oder aufgrund glücklicher Fügungen am Ende der vergangenen Saison aufgestiegen. Und Oberndorf kann sogar auf einen größeren Kader als vor der Pandemie zählen. Die Vorfreude bei den Spielerinnen vor der Rückkehr am Wochenende ist also groß.

Frauenfußball in der Region Donauwörth: Wörnitzstein in der Bezirksoberliga

Für Wörnitzstein geht es zum Saisonauftakt nach Augsburg, beim TSV Pfersee tritt das Team am Sonntag um 13 Uhr an. Den Aufstieg in die Bezirksoberliga schaffte die Truppe unter anderem, da der TSV Sielenbach auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hat. Für den Zweitplatzierten SVW wäre der Aufstieg bei regulärer Spielzeit durchaus ebenfalls noch möglich gewesen. Auftaktgegner Pfersee zählt Spartenleiterin Franziska Kohl neben Biberbach und Anhausen zu den Favoriten um den Aufstieg. Neuzugänge kamen in Person von Anne Sommer, Hannah Gunzner und Anne Moll aus der eigenen Jugend, Neuzugang Theresa Fieger von der SG Alerheim pausiert zunächst. Abgeben musste Wörnitzstein unter anderem Julina Bumberger und Rebecca Amann, die nach Oberndorf gewechselt sind.

Die Damen des VfB spielen nach ihrer Meisterschaft in der vergangenen Saison nun in der Kreisliga. Sie starten am Samstag um 17.30 gegen den SSV Glött. Zudem verstärkt durch Linda Löw von Schwaben Augsburg bei Abgang von Ramona Liedl hoffen auch die Oberndorferinnen auf den Klassenerhalt. Nach der Pause hat das Team über 25 Spielerinnen im Kader. Dass die Pandemie aber dennoch Spuren im Frauenfußball hinterlassen hat, sieht man anhand der Reserve des SVW.

Deren Aufstieg in die Kreisliga kam nämlich zustande, nachdem mehrere Vereine ihre Teams zurückgezogen hatten. Davon profitierte Wörnitzstein – auch wenn eine Zeit lang unklar war, ob die Kreisliga für das Team zu stemmen sein wird. Schließlich entschied man sich aber dazu, es anzugehen.

Frauen Bezirksoberliga Schwaben

In der Liga seit: 2021 Trainer: Christian Melan Spielführerin: Sarah Hörmann Saisonziel: Klassenerhalt Training: Dienstag und Donnerstag, 19 bis 21 Uhr

Frauen Bezirksliga Schwaben Nord

In der Liga seit: 2021 Trainer: Florian Grenzebach Spielführerin: Alina Braun, Annika Wörle Saisonziel: Klassenerhalt Training: Montag und Mittwoch, 19 bis 20.30 Uhr

Frauen Kreisliga Donau

In der Liga seit: 2021 Trainerin: Anja Neubauer Spielführerin: Laura Klinger Saisonziel: Klassenerhalt