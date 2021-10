Donaumünster will zu Hause wieder jubeln

Nach dem 2:3 in Reimlingen kommt nun Kicklingen. Wichtiges Spiel für Altisheim

Landkreis An der Spitze der Kreisliga Nord zieht Maihingen mit 25 Punkten aus neun Spielen einsam seine Kreise. Aufsteiger Wemding liegt auf einem guten fünften Platz und peilt gegen Schretzheim Wiedergutmachung für die Vorwoche an. Donaumünster rangiert nur auf Platz sechs, doch den Anschluss an die Spitzenplätze herzustellen, ist das erklärte kurzfristige Ziel. Einen Sieg mit allen verfügbaren Mitteln möchte auch die SpVgg Altisheim beim Kellerduell in Marktoffingen.

(Samstag, 15.30 Uhr). Am Kirchweih-Wochenende im Sportheim auf der Robertshöhe wollen die Wemdinger Kicker ihre Fans nicht nur mit Spezialitäten aus der Küche, sondern auch mit erfolgreichem Fußball auf dem Rasen verwöhnen. Dabei ist auch etwas Wiedergutmachung angesagt. Ging doch die jüngste Erfolgsserie mit vier Siegen am Sonntag mit einer 1:3-Niederlage in Möttingen zu Ende. „Es war ein gebrauchter Tag“, blickt Trainer Jens Meckert zurück, „die Jungs haben alles versucht – aber manchmal gibt es solche Spiele.“ Die Pleite sei kein Drama und er mache seinen Schützlingen auch keine Vorwürfe, betont Meckert. Stattdessen gelte es, heute den Schalter umzulegen und in einer „sehr ausgeglichenen Liga“ den nächsten Sieg einzufahren. „Wir spielen zu Hause, wir haben Kirchweih, da sollen die drei Punkte natürlich hierbleiben“, macht der TSV-Trainer klar. Gegner Schretzheim schätzt er als kampfstark ein. Die Dillinger Stadtteilelf werde über ein geschlossenes Kollektiv agieren, vermutet der Coach, der langsam wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung hat. (unf)

(Sonntag, 15 Uhr). Die Spielvereinigung steht vier Spiele vor dem Ende der Hinserie auf einem Abstiegsplatz. Allerdings beträgt der Rückstand auf die Abstiegsplätze und damit auf den nächsten Gegner Marktoffingen nur zwei Punkte. „Wir wollen aus den vier Spielen bis zum Ende der Hinserie mindestens sechs Punkte holen. Was mich dabei zuversichtlich stimmt, ist die Tatsache, wie die Mannschaft im Training hart an sich arbeitet. Ich bin mir sicher, dass wir uns dafür bald belohnen werden“, sagt Altisheims Trainer Johannes Hanfbauer. Das Duell mit Marktoffingen sei dabei ein extrem wichtiges Spiel: „Ganz klar, wir wollen in der Tabelle wieder vorbeiziehen, dass schaffen wir allerdings nur, wenn wir uns als Mannschaft präsentieren und jeder für den anderen einsteht.“ (wip)

(Sonntag, 15 Uhr). Mit 14 Punkten steht der SV Donaumünster im Tabellenmittelfeld. „Wir wollen in den verbleibenden Partien so viele Punkte wie möglich holen, um den Anschluss nach oben zu halten. In dieser Saison sind wir zu Hause immer sehr gut aufgetreten und haben dort nur gegen Maihingen verloren“, sagt Spielertrainer Jürgen Sorg mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Kicklingen. „Die Mentalität nach dem 0:2- Rückstand gegen Reimlingen war gut, das können wir mitnehmen. Kicklingen ist eine sehr gute junge Mannschaft mit ein paar herausragenden Spielern. Da müssen wir die Räume eng halten und versuchen, unser Spiel durchzubringen. Dann werden wir den nächsten Heimsieg holen.“ (wip)