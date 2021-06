Otting

Wie eine "Ottinger Katze" die Spiele der Fußball-EM in München erlebt hat

Plus 14.000 Menschen dürfen zu den EM-Spielen der Deutschen nach München. Mit dabei im Stadion: ein Mitglied des Ottinger FC-Bayern-Fanklubs Red Wood Cats.

Von Christof Paulus

Für Christian Blöchl-Wagner ist die Fußball-Europameisterschaft schon vorbei, zumindest ein wenig. Der 44-Jährige wird das dritte Vorrundenspiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn heute Abend am Fernseher verfolgen, zum ersten Mal bei diesem Turnier. Bei den ersten beiden Auftritten der Nationalmannschaft gegen Frankreich und Portugal saß er im Stadion, war einer der Glücklichen, die für ein Ticket ausgelost worden waren. Über ein Jahr war er zuvor nicht mehr in dem Stadion gewesen, in dem er sonst Stammgast ist. So wie ihm ging es wohl vielen in der Münchner Arena, durstig auf Livespiele nach einer langen Wartezeit.

