Fußball

04.08.2021

Ein Neuburger übernimmt den TSV Rain

Plus Christian Krzyzanowski ist ein bekanntes Gesicht in der Fußball-Szene der Region. Bereits am Wochenende startet er mit dem TSV Rain in der Regionalliga Bayern gegen Fürth II.

Von Christof Paulus

Natürlich hat sich Christian Krzyzanowski schon mit dem TSV Rain beschäftigt. Das beruht auf Gegenseitigkeit, bisher ging es meistens darum, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen. 2016 und 2017 etwa, als die Reserve des TSV Rain in der Bezirksliga auf Krzyzanowski traf. Der trainierte damals den VfR Neuburg, gewann drei von vier Duellen mit dem TSV II und wurde zwei Jahre nach dem Kreisliga-Aufstieg auch Meister in der Bezirksliga. Oder 2002 und 2003, als der heute 45-Jährige noch selbst für den MTV Ingolstadt auf dem Platz stand und in der Landesliga gegen Rain spielte. 1997 erzielte er gar ein Tor gegen seinen neuen Verein. Rains Trainer damals: Alexander Schroder. Der ist heute Geschäftsführer des TSV Rain. Und hat Krzyzanowski jetzt als neuen Cheftrainer für die Regionalliga-Mannschaft verpflichtet.

