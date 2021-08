Etablierte mit verschiedenen Vorzeichen

Donaumünster empfängt in der Kreisliga Nord den „starken Aufsteiger“ aus Wemding, Altisheim erwartet mit Schretzheim einen Gegner auf Augenhöhe

Am zweiten Spieltag der neuen Kreisliga-Saison kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem Altlandkreis. Beim Duell zwischen dem SV Donaumünster-Erlingshofen und dem TSV Wemding treffen zwei Teams mit reichlich Erfahrung in Kreis- und Bezirksliga aufeinander. Doch während Wemding nach dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Kreisklasse nun zu den Neulingen in der Kreisliga zählt, ist der SVDE einer der Mitfavoriten in der Liga.

Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt der SV Donaumünster-Erlingshofen Aufsteiger TSV Wemding. Beide Mannschaften konnten beim Saisonauftakt vor einer Woche punkten: „Mit dem Saisonauftakt beim 1:1 in Holzkirchen waren wir zufrieden, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und insgesamt defensiv nur sehr wenig zugelassen“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg. Wemding holte gegen den hoch gehandelten FSV Reimlingen sogar mit 4:2 einen etwas überraschenden Dreier. „Wemding hat ein gutes Team mit vielen erfahrenen Spielern. Das könnte für mich die Überraschungsmannschaft der Saison werden“, sagt Sorg. „Wir wollen gegen sie auf jeden Fall wieder aus einer stabilen Defensive agieren und dann unsere Chancen suchen.“

Zufrieden mit dem Auftakt war Wemdings Trainer Jens Meckert nach dem 4:2 des Aufsteigers gegen den starken FSV Reimlingen. Lediglich eins störte ihn: Dass man die beiden Gegentore – zudem jeweils direkt nach eigenen Führungstreffern – „zu schnell und zu leicht bekommen“ hat. Ansonsten hätten sich seine Schützlinge viele gute Möglichkeiten erspielt und am Ende auch verdient gewonnen. „In der Defensive müssen wir teilweise noch konzentrierter agieren, denn Nachlässigkeiten werden in der Kreisliga sofort bestraft“, sieht Meckert hier noch Potenzial.

Mit dem SVDE hat der TSV auch im zweiten Saisonspiel eine hohe Hürde vor sich. „Es ist ein schwieriger Gegner, die Mannschaft ist seit Jahren in der Kreisliga etabliert“, fasst Wemdings Coach zusammen. Sein Team müsse sich aber ebenfalls nicht verstecken, fahre mit breiter Brust zum Sportgelände an der Birkschwaige. Leichte Sorgenfalten bereitet Meckert die übliche Urlaubslage im August, ihm werden aus diesem Grund einige Stammkräfte fehlen. „Da möchte ich mich aber nicht beschweren, das betrifft aktuell alle Mannschaften.“

Die SpVgg Altisheim hat den Saisonstart in Möttingen beim 1:4 verpatzt. Die Niederlage fiel zwar aus Altisheimer Sicht etwas zu hoch aus, dennoch wird sich das Team von Trainer Johannes Hanfbauer steigern müssen. „Leider wurden unsere Fehler gnadenlos bestraft. Wir haben uns häufig selbst in Schwierigkeiten gebracht, das müssen wir abstellen, deshalb arbeiten wir auch verstärkt an unserem Pass- und Positionsspiel“, sagt Hanfbauer, der am Sonntag mit seiner Mannschaft den BC Schretzheim empfängt. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, wir erwarten ein enges Spiel, in dem uns nichts geschenkt wird.“ Schaffe man es, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, sei ein Sieg durchaus drin.