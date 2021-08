Fußball

30.08.2021

Fast die nächste englische Woche für den TSV Rain

Plus Schon wieder muss der TSV Rain unter der Woche ran. Mit Heimstetten wartet ein Konkurrent im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern, dann folgt eine Pause.

Von Christof Paulus

Flutlichtspiele am Dienstag oder Mittwoch, das sind eigentlich Höhepunkte für jeden Fußballer, wenn es in der Champions League oder ein paar Etagen tiefer im Pokal in 90 Minuten um alles geht. In der Regionalliga Bayern, da sind Wochenspieltage aber keine Höhepunkte, sondern Alltag. Bereits die sechste englische Woche steht für den aktuellen Tabellenletzten, den TSV Rain, an diesem Dienstag an – zumindest fast. Noch zwei weitere Spiele am Dienstag oder Mittwoch werden bis Weihnachten folgen, damit ist der Spielplan in der Hinrunde genauso dicht wie etwa aktuell bei Borussia Dortmund. Nur ist der Rainer Sportetat mit einigen Millionen Euro weniger ausgestattet als der des BVB. Dass das Team sich daher in den ersten Wochen der neuen Saison mit gleich einer Vielzahl an Verletzungen plagen muss, kommt so fast mit Ansage. Doch Entlastung ist in Sicht.

