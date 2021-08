Fußball

vor 19 Min.

Im Pokal gegen Kissing: Rains nächste englische Woche

Plus Vor dem Pokal-Auftakt hat der TSV Rain viele Muskelverletzungen zu beklagen. Die Partie gegen Kissing ist trotzdem nicht zum Schonen da.

Von Christof Paulus

Wenn es Neuigkeiten aus Rain gibt, dann sind das aktuell meist keine, die die TSV-Freunde erfreuen. Nach den beiden Partien hat das Team zwar nun die ersten beiden Punkte auf dem Konto, aber dafür eine ganze Reihe neuer Ausfälle: Schon beim 2:2 gegen Greuther Fürth II am Samstag mussten Maximilian Käser und Arif Ekin angeschlagen ausgewechselt werden, nun fällt auch David Bauer für das Pokalspiel am heutigen Dienstag in Kissing aus. Der Verdacht bei allen dreien: Eine Muskelverletzung. „Wir müssen versuchen zu ergründen, woher diese Häufung kommt“, sagt Rains neuer Trainer Christian Krzyzanowski. Mit sechs Spielen in drei Wochen liegen bereits zwei englische Wochen hinter dem TSV Rain, nun folgt die dritte.

