Keiner hat das volle Programm absolviert

In der Kreisklasse Nord 1 gibt es nächstes Jahr elf Nachholspiele. Die Halbzeitbilanz weist in einer Kategorie die SG Flotzheim-Fünfstetten an der Spitze aus, in einer weniger erfreulichen die FSG Mündling-Sulzdorf.

Die Fußball-Kreisklasse Nord 1 ist die Liga mit den meisten Nachholspielen: Insgesamt elf Spiele konnten in diesem Jahr nicht mehr gespielt werden. Keines der 14 Teams hat alle 16 Partien absolviert.

In der abgebrochenen Corona-Saison 2019/21 entkam die SG Alerheim als Vorletzter gerade noch dem Abstieg. Und in der laufenden Saison führt die SGA mit 39 Punkten die Tabelle an und stellt mit Neuzugang Tobias Stelzle auch den Führenden der Torschützenliste (15 Treffer). Vier Punkte beträgt der Vorsprung vor der SG FSV Buchdorf/Daiting und sieben Punkte weniger (aber auch ein Spiel weniger) hat die SG Flotzheim-Fünfstetten. Der Spitzenreiter hat den besten Angriff, aber nicht die beste Abwehr. Die hat mit nur neun Gegentoren Flotzheim. Die wenigsten Tore (16) hat Ederheim erzielt. Hier macht sich der Weggang von Christoph Kolitsch zum TSV Harburg bemerkbar, der in der Corona-Saison immerhin 19-mal für die SpVgg ins Schwarze getroffen hatte. Die meisten Gegentore (46) kassierte Liganeuling FSG Mündling-Sulzdorf. Die Heimbilanz führt Flotzheim an – die einzige Mannschaft, die alle acht Heimspiele gewann. Auswärts ist nur Alerheim ungeschlagen, aber nicht erster, weil die SGA erst sechs Auswärtsspiele bestritt und Laub beispielsweise bereits neunmal antrat. Mönchsdeggingen holte auf heimischem Gelände erst einen Punkt, in der Auswärtstabelle ist die SG Niederhofen-Hausen mit drei Punkten Schlusslicht. In der Fairnesswertung führt Buchdorf/Daiting mit 17 Gelben Karten vor Deiningen (27 Gelbe). Schlusslicht ist hier Ederheim mit 35 Gelben, drei Gelb-Roten und einer Roten Karte. Vorletzter ist die SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding II – deren Spieler Kevin Reicherzer ist der einzige Akteur dieser Liga, der bereits zweimal die Ampelkarte erhielt. Bei bereits drei Vereinen (Wolferstadt/Wemding II, Ederheim und Mönchsdeggingen) gab es einen Trainerwechsel. Die Saison wird am 20. März mit fünf Nachholspielen fortgesetzt. Erster regulärer Spieltag der Frühjahrsrunde ist am 27. März.

Die erfolgreichsten Torschützen

15 Tore Tobias Stelzle (Alerheim).

11 Tore Andreas Maier (Buchdorf/Daiting), Pascal Heinze (D.L.P.), Philip Baumann (Laub).

9 Tore Nikolai Kastner, Marius Schmid (beide Buchdorf/Daiting).

8 Tore Christoph Ulrich (D.L.P.), Paul Hauk (Flotzheim-Fünfstetten), Marco Prestle (Mündling-Sulzdorf), David Seitz (Schwörsheim-Munningen).